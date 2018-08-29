Польша – лидер экономического роста в ЕС 6 29.08.2018, 12:53

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Польская экономика становится все более конкурентоспособной и социально ответственной.

Это вывод отчета «Капитализм по-польски. Общественно-экономическая модель 6-й экономики в Европейском союзе», который подготовил Институт исследований рынка, потребления и конъюнктур (будущий Польский экономический институт). В отчете также отмечается, что Польша – это государство быстрого развития и больших вызовов, это государство, которое с точки зрения солидаризма находится в первой половине списка развитых стран, сообщает «Радио Польша».

По словам вице-директора Института Петра Арака, в последние годы модель польской экономики изменилась: «Это значит, что будучи государством относительно либеральным, которое было ближе к таким странам как США, если речь идет, например, о налогообложении труда, Польша становится страной, которая движется в направлении солидаризма, хотя нам, конечно, еще далеко до стран, которые являются образцовыми. Мы отличаемся от стран в нашем регионе. Хотя Венгрия и Чехия считаются странами солидарными, они все же движутся в направлении меньшего вмешательства государства в экономику и социальную сферу».

В отчете выделено восемь аспектов капитализма, среди которых: конкурентоспособность, рынок труда, социальная политика, наука и образование, финансовый сектор, культура экономики.

«В некоторых сферах Польша будет двигаться в направлении большей солидарности и большего участия государства, например, в сфере социальной политики. Польша занимает 6-е место в ЕС и 8-е среди развитых стран по выделениям средств на просемейную политику. Мы можем ожидать, что эта сфера останется важной. Польша также уверенно будет все более конкурентоспособной. В польской экономике будет увеличиваться роль финансового сектора, что будет связано с накоплением капитала», - говорит Петр Арак.

Из отчета следует, что среди стран Центральной и Восточной Европы только две страны более солидарные, нежели Польша – это Чехия и Словения.

Польская экономика – это 6-я экономика в Европейском союзе. С 1989 года Польша является единственным лидером глобального экономического роста, а ВВП на душу населения страны с того времени вырос на 135%.