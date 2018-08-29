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В Беларуси неизвестного зверя вычисляют с помощью фотоловушек

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  • 29.08.2018, 12:57
  • 4,657
иллюстрационное фото

Фото сбрасываются на компьютер автоматически.

Разоряющего на Слонимщине деревни неизвестного зверя вычисляют с помощью фотоловушек.

Об этом корреспонденту «Газеты Слонимской» сообщили жители деревни Деревной Слонимского района и подтвердил охотовед Слонимского лесхоза Алексей Панасеня.

— Вокруг Деревной установлено четыре фотоловушки. Фото сбрасываются на компьютер автоматически, — пояснил Алексей Панасеня.

Пока не удалось узнать, что за зверь убивает и ранит собак в деревнях и пугает жителей.

Алексей Панасеня обещал корреспонденту «ГС», что как только зверь даст о себе знать, он сообщит журналисту.

Напомним, что неизвестный зверь-убийца стал нападать на домашних животных в слонимских деревнях в начале августа. В Деревной зверь одну собаку разорвал пополам, другую покусал. Затем он забрёл в деревню Загритьково Слонимского района, где загрыз собаку и утащил маленькую дворняжку.

После этого в деревне Дубровщина, которая находится вблизи Деревной, в одном из дворов исчез пёс, который был на цепи, а у соседей пропал кот. Неизвестный зверь посетил улицу Молчадскую в центре Деревной и утащил собаку. В ночь с субботы на воскресенье, 26 августа, на улице Школьной в центре Деревной, утащил ещё одну собаку. В ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, в той же деревне покусал собаку.


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