Профсоюз РЭП встал на защиту активистки из Калинковичей 29.08.2018, 13:01

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Фото: ПЦ "Весна"

Тамара Зайцева обжаловала крупный штраф за солидарность с профсоюзом РЭП.

29 августа активистка с райцентра Калинковичи Тамара Зайцева обратилась в кассационную инстанцию Мингорсуда с жалобой на постановление суда Московского района Минска, который присудил ей крупный (612,50 руб.) штраф за участие в акции солидарности с лидерами профсоюза РЭП возле Дома правосудия в Минске, сообщает гомельская «Весна».

Тамара Зайцева заявляет, что судья Юлия Варакса при рассмотрении дела по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) отказалась квалифицировать ее действия исходя из конституционных норм прямого действия и норм международного права, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, хотя его аргументы являлись уместными и важными.

Правозащитник и правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко отмечает дело Зайцевой перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует человека за выражение мнения с использованием мирного собрания.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, должно быть не только предусмотрено как у нас законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и установленных международным правом. В деле активистки это требование не выполнено», - подчеркнул юрист.

Тамара Зайцева намерена использовать все внутренние средства правовой защиты для того, что бы вынести данный вердикт на рассмотрение международных экспертов в Женеве (КПЧ ООН).

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и гражданской кампании"Европейская Беларусь".

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Всего было задержано 11 человек, они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные дни в ожидании суда.

Профсоюз РЭП заявил, что окажет помощь каждому, кого осудили за акцию солидарности с лидерами профсоюза.