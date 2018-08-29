Как в России повышают пенсионный возраст: главные подробности 7 29.08.2018, 13:10

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Фото: Коммерсант

Что ждет россиян «благодаря» совместным усилиям Путина и правительства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеообращения рассказал, какие изменения решено внести в реформу пенсионной системы. Главное — в обзоре РБК.

Какие изменения внес Путин

Пенсионный возраст для женщин увеличится не до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет.

Таким образом, постепенное повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения (сейчас им 49 или 50 лет) — эти и более молодые женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше. Женщин, у которых пять и более детей, изменения не коснутся. Как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 году получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время переходного периода сохраняются в старых пенсионных границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Будут разработаны программы поддержки занятости и переквалификации, также внедряется контроль за увольнением граждан предпенсионного возраста. Расширяется понятие предпенсионного возраста — пять лет до наступления срока выхода на пенсию (вместо нынешних двух лет до пенсии).

Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4,9 тыс. руб. до 11280 руб. с 1 января 2019 года. Выплаты могут быть получены в течение года.

Работодатель должен каждый год предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Пенсионная реформа не коснется коренных малочисленных народов Севера.

С 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, предложено уменьшить до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин.

Вопрос о сохранении действующих региональных льгот (бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и др.) должен быть решен регионами.

Предложения правительства, которых не коснулись изменения

Повышение пенсионного возраста будет проходить в несколько этапов с 1 января 2019 года.

Каждый год переходного периода пенсионный возраст будет повышаться на один год.

Пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет.

Повышается возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые начисляются тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) — до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и до 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).

Пенсионная реформа не коснется тех, кто получает страховые пенсии по социальным мотивам, например женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, женщин, родивших пять и более детей, инвалидов по зрению 1-й группы и некоторых других категорий граждан.