В Германии демонтировали золотую статую Эрдогана 1 29.08.2018, 13:24

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Фото: Reuters

Против нее протестовали жители Висбадена.

В Германии из соображений безопасности демонтировали золотую статую турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, после того, как она вызвала жесткую реакцию местных жителей.

Как сообщает Reuters, четырехметровую статую Эрдогана установили в понедельник в рамках художественного фестиваля на центральной площади в Висбадене. Темой фестиваля в этом году стали "Плохие новости", пишет eurointegration.com.ua.

Но статую обрисовали граффити, в том числе надписью "турецкий Гитлер". Несколько сотен жителей, к тому же, протестовали против появления статуи в их городе.

Полиция заявила, что больше не может гарантировать безопасность людей. Поэтому с самого утра в среду пожарные с помощью крана демонтировали статую.

Около трех миллионов людей турецкого происхождения проживают в Германии.

Эрдоган, который в июне был переизбран президентом с расширенными полномочиями, должен совершить государственный визит в Берлин 28-29 сентября в рамках усилий по улучшению напряженных отношений между странами.