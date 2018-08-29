Доллар обновил годовой максимум 1 29.08.2018, 13:36

2,922

Фото: Bloomberg

Сегодня на минских торгах американская валюта и евро подорожали.

На торгах в Минске доллар обновил годовой максимум. 29 августа американская валюта подорожала на полторы копейки (+0,0149) до 2,0735, пишет nn.by.

Предыдущие годовые рекорды фиксировались на торгах 11 апреля и 13 августа: 2,0698 и 2,0707 белорусского рубля соответственно.

Исторический максимум доллара был поставлен на торгах 10 февраля 2016 года: 22.069 неденоминированных рублей (2,2069 — деноминированных).

Курс евро сегодня с утра вырос на 0,0145 до 2,4205 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0075 до 3,0468 за 100 российских.