После учений 3 29.08.2018, 13:41

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Россию ждет судьба СССР.

Министр обороны Шойгу анонсировал крупнейшие со времен СССР (с 1981 года) военные учения «Восток – 2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября. Участие в них примут 300 тысяч военных, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше одной тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», - сообщил Шойгу.

Зачем это нужно? Против кого Путин готовится воевать на востоке России? Против Китая? Принимая во внимание, что небольшие подразделения армии КНР примут участие в учениях, можно сказать, что «нет». Наверное, их и пригласили для того, чтобы показать большому китайскому соседу, что учения против него не направлены.

Против западных стран?

Наверное. Но только не по-настоящему, а в качестве жеста – демонстрации военной силы. Надеясь, что испугаются. Но это вряд ли поразит Соединенные Штаты и их союзников. Потому что понятно - главные проблемы России, не внешние, а внутренние – слабая экономика, неспособность обеспечивать инновации в серьезных масштабах, отсутствие хороших перспектив для большинства граждан.

Министр обороны Шойгу упомянул советские учения «Запад-81». И что же было после тех масштабных учений?

Десять лет агонии СССР, который не спасли воинские навыки, приобретенные на учениях, оборонная промышленность, огромная армия.

То же будет и с сегодняшней Россией. Огромные затраты на милитаризацию общества, армию, учения. Вместо того, чтобы развивать страну. И все опять пойдет прахом.

Сегодняшние российские власти не сделали выводов из краха СССР. Еще раз наступают на грабли, считая, что на этот раз удара в лоб не будет.