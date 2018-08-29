«В место, где нашли Коржича, нельзя было попасть случайно» 10 29.08.2018, 13:50

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Александр Коржич

У сержанта, который «обнаружил» рядового в подвале медроты, была странная репутация.

В Минском областном суде на процессе по факту смерти в Печах солдата Александра Коржича заслушали свидетеля Андрея Зайца, бывшего сержанта, командира взвода, которому был подчинен Коржич. Именно Заяц первым увидел мертвого Коржича, на суде он рассказал, как это было, сообщает «Радыё Свабода».

Андрей Заяц сейчас отбывает наказание в бобруйской колонии №2. В мае 2018 года Заяц был осужден за злоупотребление властью, получил три года лишения свободы.

Свидетели на процессе в Минском областном суде рассказывали, что он издевался над Коржичем и вымогал у него деньги.

«Увидел синие руки»

Андрей Заяц 3 октября 2017 года нашел тело Коржича в подвале здания медицинской роты.

«Коржич проходил с мая по июнь курс молодого бойца, я был командиром его взвода, - рассказал Заяц на допросе. - Больше мне нечего добавить. Ничем особенным он себя не проявил».

Заяц рассказал, что во время службы в Печах вел дневник, куда «записывал свои мысли». По его словам, о Коржиче туда он ничего не писал.

«Коржича я нашел, когда стоял на посту контроля на въезде в медицинскую роту, - рассказал Заяц. - Обычная служба на посту. Перед тем как его сдать, я пошел в подвал, чтобы взять инструмент (чтобы навести порядок на посту. - РС). И увидел там человека, который висел. Увидел, что его руки синие. Значит, он был мертв.

Вернулся назад и связался с дежурным из медицинской роты. Когда он прибыл, я отвел его туда в подвал. Потом мы вышли, дежурный начал звонить начальникам. Вызвали всех. Приехал следователь из Борисова, меня допросили. После этого отпустили. Больше ничего не могу рассказать ».

Заяц заявил, что в отношении Коржича не имел неуставных отношений, осужден был за другие преступления. Также свидетель сказал, что не знал Коржича до службы (они с погибшим солдатом имели общих знакомых в Солигорске, откуда родом Заяц).

Во время допроса выяснилось, что в помещении, где нашли тело Коржича, не было света (сержант Заяц пользовался фонариком мобильного телефона). Оно находится примерно в 10-15 метров от входа. Чтобы попасть туда, нужно спуститься по еще одной лестнице. Двери невысокие, чтобы зайти в помещение, нужно присесть.

Андрей Заяц рассказал, что у Коржича руки не были связаны. Голова была укрыта, на полу лежали подпруга и шапка. Рядом с трупом не было каких-то скамей или подставок.

Сержант Заяц пытался совершить суицид

Как рассказал на процессе другой свидетель из числа бывших сержантов - Эрнест Субботский - сержант Заяц во время службы в Печах имел плохую репутацию.

«Зайца считали странным, - рассказал Субботский. - Говорили, что он болен на всю голову. Мог поднять свою роту посреди ночи, пожелать всем «Спокойной ночи» и приказать снова спать. Говорили, что Заяц бил Коржича, вымогал у него деньги».

По словам Субботского, его очень удивило, что именно Заяц нашел труп Коржича.

«Заяц никогда не ходил в подвал медроты. Он рассказывал, что искал там веник, но веники в другом месте. Случайно в место, где нашли Коржича, нельзя попасть».

Также Субботский рассказал, что во время пребывания в медицинском пункте Коржич какое-то время был в одной палате с Зайцем. После этого его настроение резко изменилось, Коржич начал «панически боятся» один заступать в наряды в медпункте.

Обвиняемый Барановский рассказал, что уже после задержания был свидетелем попытки самоубийства Андрея Зайца.

«Мы ехали с допроса по делу Коржича, - рассказал Барановский. - Заяц был в одной машине со мной. Он достал откуда-иглу и попытался засунуть ее себе в вену. Его остановили офицеры».

Сам Заяц не отрицает этого поступка, однако называет его случайностью.