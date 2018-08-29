Израиль и США готовят новые санкции против Ирана 29.08.2018, 13:56

Создана совместная рабочая группа.

Министр финансов Моше Кахлон, находящийся с визитом в США, встретился в Вашингтоне со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным и согласовал с ним создание совместной рабочей группы, которая должна будет разработать программу ужесточения экономических санкций против Ирана, сообщает newsru.co.il.

Ответственность за серию экономических санкций против Ирана ляжет на министерства финансов США и Израиля. “Налагаемые на Иран санкции плодотворно влияют на безопасность Израиля и на безопасность всего свободного мира”, - подчеркнул Моше Кахлон.

Речь идет о четвертой встрече министров за последний год. Основной темой переговоров политиков были санкции против иранского режима: стороны договорились о создании совместной рабочей группы, которая должна будет составить перечень санкций в сфере высоких технологий. В состав группы войдут специалисты из министерств финансов Израиля и США.

“Экономические санкции, наложенные правительством США на Иран, уже доказали свою эффективность, - отметил министр финансов Моше Кахлон. - Благодаря им исходящая от иранского режима опасность для Израиля и для всего свободного мира снизилась, и за это нужно благодарить США. Моя встреча с министром финансов США Стивеном Мнучиным призвана углубить стратегическое и экономическое сотрудничество Израиля и Соединенных Штатов. Рабочая группа, которую мы создадим, будет играть очень важную роль в усилении санкций против Ирана, и это крайне важно и полезно для Израиля”.

Помимо иранской угрозы, стороны обсудили экономическое сотрудничество между нашими странами, вопросы налогообложения и ряд других тем. На переговорах присутствовали также генеральный директор министерства финансов Израиля Шай Баабад и экономический атташе Израиля в США Эран Ницан.

После встречи с министром финансов США Стивеном Мнучиным, Моше Кахлон провел также переговоры с посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом. С ближневосточным посланником американской администрации Моше Кахлон обсудил продвижение совместных палестино-израильских экономических проектов, которые будут реализованы под покровительством Соединенных Штатов.