Видеофакт: Жительница Лиды нашла в пакете с рыбой замороженную губку 8 29.08.2018, 13:59

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Лидчанка купила в «Виталюре» фарш из хека.

Лидчанка Ольга Гаель купила в одном из магазинов «Виталюр» формованный фарш из хека. Когда женщина разморозила рыбу, то обнаружила, что вместо нужного продукта в упаковке — поролоновая губка. Видео с размороженной «рыбой» лидчанка выложила на своей страничке «ВКонтакте».

— В замороженном виде в магазине «фарш» был вполне похож на съедобный, — говорит в видеоролике лидчанка. — Но после разморозки я уже не уверена, что он является продуктом питания. Возможно, по ошибке этот предмет был помещен в морозильную камеру из хозяйственного отдела. На рыбный фарш он не похож абсолютно. Это губка, поролон. Я просто в недоумении.

Ольга отнесла губку обратно в магазин.

— Вернули деньги, извинились. Сказали, что сами не понимают, в чем дело, — говорит девушка.

В отделе маркетинга торговой сети рассказали, что направили запрос своим американским поставщикам, поэтому ответить на вопрос, как получилось, что в упаковке вместо рыбы оказалась губка, в «Виталюре» смогут немного позже.