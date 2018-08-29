Фильмы, которые стоит увидеть этой осенью 29.08.2018, 14:06

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В подборке есть фильм польского режиссера Павла Павликовского.

Украинская сатирическая комедия, новый фильм Ларса фон Триера, магический мир Джоан Роулинг и многое другое, что стоит увидеть на больших экранах этой осенью в подборке Vogue UA.

Человек, который убил Дон Кихота

«Человек, который убил Дон Кихота» – это приключенческое комедийное фэнтези режиссера Терри Гиллиама, основанное на романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Сюжет фильма рассказывает о режиссере Тобиасе Грисони, который работает в Испании над рекламным роликом. В поисках вдохновения он отправляется в деревню, где 10 лет назад снял свой дипломный проект о Дон Кихоте. В деревушке Тоби находит исполнителя главной роли своего фильма – безумного старика сапожника, который поверил, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа. Сумасшедший старик решает, что Тобиас – это его верный оруженосец Санчо Панса и силой тащит его в опасное путешествие.

Герой моего времени

Каждый год из провинций в большие города в поисках счастья и лучшей жизни перебираются тысячи людей. Сатирическая комедия украинского режиссера Тони Ноябревой «Герой моего времени» рассказывает историю молодого парня Жорика, который мечтает покорить столицу. Его манят дорогие магазины, модные галереи и европейские ценности, но пока он живет в мире пивных киосков, дешевых аттракционов и засоренных подъездов. Жорику кажется, что очень скоро он преодолеет невидимую границу между двумя измерениями большого города контрастов. В фильме - звёздный состав украинских селебрити: Вася Фролова, а само кино довольно иронично "проходится" по актуальной украинской реальности.

Звезда родилась

«Звезда родилась» – американская музыкальная драма, третий ремейк классического голливудского мюзикла 1937 года, получившего "Оскар" за лучший сценарий. И, что важно, режиссерский дебют актёра Брэдли Купера. Фильм рассказывает о кантри-музыканте Джексон Мейне (Брэдли Купер), чья карьера идет ко дну. Однажды он знакомится с никому не известной певицей Элли (Леди Гага), и вскоре между героями завязываются романтические отношения. Джек помогает Элли добиться успеха, но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера девушки, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. В этом фильме Брэдли Купер дебютировал не только как режиссёр, но и как музыкант - по просьбе леди Гаги он спел живьём и сыграл на гитаре.

Все знают

Один из самых обсуждаемых фильмов нынешних Канн и своеобразное возвращение на экраны колоритной испанской пары - Хавьера Бардема и Пенелопы Крус. Каролина (Пенелопа Крус) – испанка, но живет со своей семьей в Буэнос-Айресе. Однако каждого человека рано или поздно тянет на родину, поэтому Каролина решает навестить город, где она провела большую часть своего детства. Вместо короткого визита на семейный праздник героине предстоит пережить ряд непредвиденных событий, кардинально меняющих судьбы всех персонажей.

Холодная война

Фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале-2018. События картины происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже, и рассказывают о любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и характера, которые абсолютно несовместимы и все же обречены быть вместе. Роман завязывается между пианистом из народной польской группы Виктором и молодой танцовщицей Зулой, которой приходится выбирать между двумя мужчинами.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Вторая часть спин-оффа фильмов о Гарри Поттере, который рассказывает о событиях произошедших за 65 лет до основной истории саги. Во втором фильме о «Фантастических тварях» мы увидим продолжение приключений талантливого магического зоолога Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн). Благодаря ему и его друзьям был разоблачен и заключен под стражу могущественный темный волшебник Грин-де-Вальд (Джонни Депп). Но злодей сбегает из тюрьмы и становится еще опаснее и обзаводится кругом сторонников. Единственный, кто может ему противостоять – Альбус Дамблдор (Джуд Лоу).

Дом, который построил Джек

Новый психологический триллер режиссера Ларса фон Триера c Мэттом Диллоном, Райли Кио и Умой Турман в главных ролях. С этим фильмом Триер триумфально вернулся в Канны после восьмилетнего перерыва. Фильм рассказывает о жизни умного и неуловимого серийного убийцы Джека Потрошителя и о событиях, после которых он начал убивать людей. Действие фильма разворачивается в 1970-х и 1980-х годах, а рассказчиком в картине является сам убийца.