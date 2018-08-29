В Минске за месяц водителям отправили 4 тысячи «писем счастья»6
- 29.08.2018, 14:19
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«Депутаты» предложили активнее штрафовать водителей за неправильную парковку и эвакуировать авто.
В Минске за последний месяц водителям отправили 4000 "писем счастья" за неправильную парковку. Нарушения были выявлены с помощью фотофиксации.
Как передает «Еврорадио», об этом в среду «депутатам» «палаты представителей» сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Александр Цегельник.
По его словам, на сегодняшний день в столице для половины автомобилей не хватает парковочных мест. Из-за этого их паркуют вдоль дорог, во дворах жилых домов и в других неустановленных местах.
«Депутаты» предложили активнее штрафовать водителей за неправильную парковку и эвакуировать автомобили. По их мнению, это заставит активнее пользоваться паркингами, платными стоянками и др. Цегельник с этим не согласен.
В ГАИ о проблеме знают, но оштрафовать всех, кто неправильно паркуется, нет технической возможности. К тому же, если начать всех их штрафовать, в Минске возникнет "недовольство и социальная напряженность".