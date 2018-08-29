В Германии откажутся от «Северного потока – 2» в случае санкций США 2 29.08.2018, 14:26

2,896

Фото: dpa

Крупнейший немецкий партнер «Газпрома» сделал заявление.

Немецкий концерн Uniper - один из пяти европейских партнеров "Газпрома", участвующих в строительстве трубопровода Nord Stream 2, - будет вынужден выйти из проекта, если он попадет под санкции США, сообщает finanz.ru.

Как сообщает Dow Jones, об этом объявил в среду член правления компании Кристофер Дельбрюк.

По его словам, риск санкций для концерна перевешивает возможные потери в случае отказа от сотрудничества с "Газпромом".

"Разумеется, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям", - заявил Дельбрюк.

"В этом случае мы бы оказались отрезаны от системы платежей, не могли бы больше использовать доллар в торговых операциях", - рассказал он, добавив, что этого "Uniper принципиально не может допустить".

"Мы по-прежнему надеемся, что все стороны будут действовать разумно во всей этой ситуации", - подчеркнул Дельбрюк, намекая на закон о санкциях против РФ, который был принят в США еще прошлым летом.

Документ, напомним, дает президенту США полномочия наложить санкции на любой трубопроводный проект, который будет использован Россией для продажи углеводородов на экспорт. Под ограничения попадают все инвесторы, вложившие более 5 млн долларов.

Хотя Дональд Трамп до сих пор не воспользовался этим правом, подготовка санкций ведется и близка к завершению, сообщили в середине августа источники The Wall Street Journal. По их словам, ограничения могут быть наложены как на компании, участвующие в строительстве, так и на банки, предоставляющие финансирование. По данным Foreign Policy, под санкции могут попасть в том числе европейские компании - помимо Uniper, это немецкая Wintershall, англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, а также французская Engie.

Заместитель гендиректора последней Пьер Шарейр еще в июле прошлого года заявил, что в случае если санкции станут реальностью, компания немедленно прекратит все инвестиции в проект.

Жесткий подход к Nord Stream 2, призванному лишить Украину доходов от транзита газа в Европу, лоббируют замглавы Госдепа по Европе и евроазиатским вопросам Уэсс Митчел, а также советник по национальной безопасности Джон Болтон и ряд других высокопоставленных чиновников.

Меры способные "оградить" Nord Stream 2 "от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств", обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 19 августа, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, беседа была "полезной и своевременной", но каких-либо конкретных договоренностей не принесла.