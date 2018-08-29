Главный завод Могилева ждут массовые сокращения 5 29.08.2018, 14:35

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На «Могилевхимволокно» будут уволены сотни людей, но руководство завода скрывает это.

ОАО “Могилевский завод химического волокна” остается одним из крупнейших в области по количеству рабочих. Но это ненадолго. Как рассказал «Могилевской весне» источник, до конца этого года будет уволено несколько сотен человек.

— До конца года планируется сократить до 10 % от общего количества работающих, — рассказал активист Сергей Лапутин.

Информацию ему передали работники предприятия. Сокращение затронуло не только рабочих, но и некоторых начальников — они переходят в рабочие, а рабочих увольняют. Также уберут тех, кто выработал пенсию.

— Это все происходил по плану оптимизации. Гендиректор Петр Рудник, бывший председатель облисполкома, решил пойти путем наименьшего сопротивления и сократить персонал, чтобы повысить зарплату оставшимся работникам до доведенных показателей. Плюс скоро планируется запуск нового оборудования, которое не требует столько работников, — рассказал Лапутин.

Всего называется цифра в 700 уволенных. Впрочем, как сообщила работница “Могилевхимволокно”, которая попадает под сокращение, до конца года с предприятия уберут 460 человек.

Лапутин обратил внимание на то, что Лукашенко во время посещения завода в 2016 году обещал, что никаких сокращений на “Могилевхимволокно” не будет:

— Он тогда заявлял, что ни один человек не должен быть выброшен на улицу. Господин Пётр Рудник, когда был руководителем области, тоже все время рапортовал о создании новых рабочих мест и сокращении безработицы. Однако когда стал директором завода, то решил сокращать рабочие места, увеличивая количество безработных в городе. Его, конечно, можно понять, ему нужно выполнять прогнозные показатели, ему хочется сидеть в кресле, а то и на повышение пойти.

Лапутин считает, что трехмесячное выходное пособие, которое полагается сокращенным работникам, — всего лишь подачка. Фактически людям с завода будет сложно найти работу.