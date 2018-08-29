«Путин, за Иловайск ответишь!»: сильная акция перед посольством РФ в Киеве 1 29.08.2018, 14:43

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Активисты требуют привлечь к ответственности президента РФ за убийство украинских военных.

В среду, 29 августа, в Киеве под посольством России чтят память погибших военнослужащих под Иловайском в 2014 году.

Как пишет "Цензор. НЕТ", активисты требуют привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина за убийство украинских военных. Акция называется "Путин, за Иловайск ответишь!" Активисты выложили под посольством РФ кресты с фотографиями погибших.

Кроме того, митингующие зачитали и одобрили декларацию с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных, в том числе, Олега Сенцова. Затем активисты попытались передать ее в посольство РФ. Однако, представитель посольства отказался выходить к митингующим, заявив, что декларацию следует "отправить по почте".

В конце августа 2014 года во время попытки освободить Иловайск силы АТО попали в окружение российских войск, вторгшихся в Украину. Украинские военнослужащие попытались вырваться из образовавшегося котла, однако многие из них погибли во время прямого обстрела войсками РФ.

По данным ГПУ, только за 29 августа 366 украинских военнослужащих погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.