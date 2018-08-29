Минский сленг: Как минчане называли кафе, магазины и танцплощадки 2 29.08.2018, 15:36

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Сленговые топонимы, которые уже или совсем исчезли, или почти вышли из обихода.

В прошлый раз The Village Беларусь рассказывал о городском сленге, который появился давно, но жив до сих пор: Автаз, Пыжики, дом-доллар, дом-кукуруза и прочие.

А сегодня журналисты припоминают сленговые топонимы, которые уже или совсем исчезли, или почти вышли из обихода: обозначаемые этими терминами места и заведения прекратили существование или перестали быть знаковыми, эпохальными. Причем вспоминают названия заведений: магазинов, пивбаров, танцплощадок.

Журналисты предупреждают: некоторые сленговые названия были общегородскими, другие употреблялись только в определенном микрорайоне и за его пределами могли вызвать путаницу или непонимание.

Где выпить и поесть

Помойка

Так неофициально называлось кафе «Свитанок» по Ленинскому проспекту, 23, под нынешним «МакДональдсом», — сейчас там кафе «Т.О.Ч.КА». Также помойкой называли пивбар возле завода «Аливария», но, говорят, он не шел ни в какое сравнение с оригинальной «Помойкой».

Пну И Пни

ПНУ — это «пивная напротив университета». Так называлась пивная в старом здании фабрики-кухни за Красным костелом. У нее же было еще несколько народных названий: «РЕАНИМАЦИЯ» и «СВИНОЕ РЫЛО». При этом «Реанимацией» также называли кафетерий в продуктовом магазине «Под часами» на углу проспекта и Комсомольской, а название «Свиное рыло» позже перекочевало на подвальное кафе по улице Володарского, 7. А ПНИ — это «пивная напротив института»: заведение около Нархоза.

Мутный глаз

Так назывался безымянный пивной бар по улице Харьковской, 82. В конце восьмидесятых он стал официально называться «Нестерка», но народное имя прилепилось к нему прочнее. Даже самое свежее название кафе — «Амбар» — тоже иногда приходится пояснять: ну, где раньше «Мутный глаз» был.

А еще «Мутным глазом» называли кафе театрального общества возле Дома офицеров — вроде бы из-за матового окна.

Стекляшка

«Стекляшкой» называли пивную на перекрестке улиц Якуба Коласа и Сурганова (Якуба Коласа, 37). За свою жизнь она сменила несколько профилей и названий: то молочный бар, то пивной; то «Минутка», то «Хвілінка», а последние годы называлось «бар «Криница» от столовой БПИ», сокращенно — «КРЫНЯ». Со стороны Якуба Коласа это был обычный цивильный бар — его и называли «Стекляшкой». С обратной стороны оборудовали пивную. Открытую площадку пивной из-за массивных столов, собранных из силикатных блоков и бетонных плит, называли «КАФЕДРА» или «МОРГ», а пиво пили не только из бокалов, но и из пол-литровых банок. Сейчас на месте «Стекляшки» — развлекательный центр «Айсберг».

Стекляшкой также называли крытый стеклянный коридор между корпусами общежития политехнического института. Наконец, «Стекляшка» — это еще и пивбар возле стадиона «Динамо» со стороны Ульяновской. Точнее, даже не пивбар, а просто парочка стеклянных ларьков с пивом, на месте которых теперь стоянка.

Пеньки

Такое название почему-то имела культовая пивная на улице Волгоградской, на углу с Кутузова. «Жигулевское» можно было купить за 22 копейки у бармена, а за 20 копеек — из автомата, — но автомат наливал чуточку меньше. Здесь тоже пили пиво из пол-литровых банок, а трехлитровые наполняли и уносили домой. Через дорогу, в «Дружбе», пиво стоило на две копейки дороже, но можно было сесть за столик. «Пеньки» снесли, на месте пивнухи начали строить 20–этажную жилую высотку, — и стройка превратилась в один из самых известных столичных долгостроев.

Слезки

Такое неофициальное название имел магазин № 8 Советского райпищеторга на углу улиц Гикало и Платонова — сейчас там магазин «Соседи». Там тоже частенько зависали студенты с пивом, из-за чего у магазина было и еще одно народное название: «6–Й КОРПУС РТИ».

Сволочь

К московской Олимпиаде–80 напротив тогдашнего Дома учителя (сейчас это лицей БГУ), в излучине Свислочи у начала Лодочной улицы построили пивбар — по легенде, это какой-то финский проект, в форме звездочки. Назывался он «Свислочь». Бар был приличный, но ценник, говорят, зашкаливал, — вот в народе «Свислочь» и переименовали в «Сволочь». В баре любили проводить время иностранные студенты БГУ. После бар сменил название на «Старое русло».

Бухенвальд

Распространенное народное название студенческих столовых по всему Советскому Союзу. В Минске так называли столовку в главном корпусе БПИ, — сейчас это столовая № 2 БНТУ (Якуба Коласа, 18). И ее до сих пор так называют. В ходу было и другое название — «Тошниловка». Также «Бухенвальдом» называли столовую «техноложки» на Свердлова.

Кубинка

Знаменитая чебуречная на улице Володарского, где в 1918–м провозгласили независимость Белорусской Народной Республики, была очень популярна у кубинских студентов. Так что кафетерий прозвали «Кубинкой» не в честь подмосковного поселка, а в честь студентов с Острова Свободы.

Горшок

Рядом с кафе «Паляўнічы» на Ленинском проспекте, 46 (где любили проводить время доценты и профессора) размещался молочный бар, в котором подавали отличный горячий шоколад. Сокращенно его так и называли: «ГорШок».

Паутинка

Так называлось кафе «Реченька» в начале бывшего проспекта Машерова. В 1993 году из кафе, стоявшего на ремонте, киллер убил известного бизнесмена и банкира Александра Лисничука. Вскоре «Реченьку» окончательно снесли, а в 2009 году на ее месте начали строить высотный бизнес-центр Royal Plaza.

За покупками

Лосиный

Весной 1975 года в магазин № 12 Первомайского райпищеторга (Калиновского, 81) зашел… лось. Поговаривают, что он увидел в зеркальной витрине свое отражение, принял его за соперника, ринулся на того с рогами, разбил витрину и попал в торговый зал. Побродил по помещениям и оказался запертым в бухгалтерии. Милиционеры вместе с пожарными освободили лося, и тот сразу же убежал в лес. С тех пор магазин, сменивший несколько имен («Тоскана», «Евроопт» и «Брусничка»), стали звать «Лосиным».

Синтетика

В доме № 76 по Ленинскому проспекту селились сотрудники Академии наук, а работники Ботанического сада высаживали во дворе редкие растения. На первом этаже здания открылся магазин «Синтетика», здесь можно было купить одежду из ультрамодных в 60-е материалов: болоньи, нейлона, лавсана… Изо всей страны приезжали за болоньевыми куртками и плащами. В 90-е магазин стал называться «Первомайский», а в 2003 году тут открылся салон светильников. Но название «Синтетика» сохранялось в устной речи и в девяностых, и в нулевых, и сейчас еще изредка используется местными жителями. А за углом, на улице Сурганова, 4, был магазин № 20 Первомайского райпищеторга, который обиходно звали «ДВАДЦАТКА».

Кишка

Это народное название универсама на площади Якуба Коласа, который многие минчане знают как «Столичный» (проспект Независимости, 52). Имя свое магазин получил за то, что был узким и длинным. Это сейчас в боковых частях первого этажа расположены детское кафе и ресторан-бистро, а в советские годы торговый зал простирался от края до края.

У Юзика

Рядом с киностудией «Беларусьфильм» в советские годы размещался магазин № 7 «Мясо – молоко» (Ленинский проспект, 104). В этом магазине работал грузчиком некий Юзик (по другим данным — продавцом), который знакомым работникам киностудии доставал водку без очереди, за что его очень любили. Поэтому магазин так и прозвали — «У Юзика». До недавнего времени здесь был куриный магазин «Братья Грилль».

Голубой Дунай

В районе улиц Восточная и Леонида Беды, недалеко от деревянного кинотеатра «Вымпел», стоял небольшой магазинчик. До того, как открылся универсам «Рига», жители дома для художников — № 42 по Сурганова — были приписаны к нему. Этот магазин за цвет стен называли то «СИНЕНЬКИЙ», то «ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ». Но было у него и поэтическое народное название: «ГОЛУБОЙ ДУНАЙ».

Звездочка

В восьмидесятых в Минске было четыре универмага: ГУМ, ЦУМ, «Беларусь» и «Звезда» (автозаводской и тракторозаводской промтоварные магазины к тому времени статус универмагов утратили). Магазин «Звезда» по улице Веры Хоружей, 21 (на углу с Горького, недалеко от Комаровки) все обиходно называли «Звездочка». В нулевых он стал называться ТД «Звездный», а в 2007–м получил имя «Кірмаш» — как филиал торгового центра из Юго-Запада. Но название «Звездочка» до сих пор в ходу.

Куда пойти на танцы

В Минске было немало мест, куда сходить «на танцульки», но особой популярностью пользовались четыре, каждое со своим народным названием.

«ДОСКИ» — это была открытая площадка в Парке Челюскинцев, названа так за свое дощатое покрытие. Рядом было расположено кирпичное здание, в котором тоже устраивали танцы, — этот танцзал почему-то звался «РЕЙХСТАГ» или просто «РЕЙХ», хотя официально он именовался «Минск» и открылся еще в 1969–м. В «Рейхе» снимали некоторые сцены известного фильма «Меня зовут Арлекино», а еще неформалы то и дело устраивали здесь драки.

В 2011 году на месте «Досок» открылся пафосный клуб White Lounge & Club со столиками до полутора тысяч долларов, но продержался он всего сезон. С тех пор площадка стояла заброшенной, хотя власти каждый год обещали вот-вот открыть «танцы» снова. И только в июле этого года танцплощадку открыли снова: теперь она называется «Встреча», а вход стоит 1,5 рубля. В «Рейхе» открыли первый в стране аттракцион с лазертагом, потом клуб с игровыми автоматами, в 2004 году начали реконструировать под клуб с рестораном «Чкалов», но дело застопорилось, и в конце 2015 года «Рейхстаг» снесли.

В лесопарковой зоне стадиона «Трактор» — в парке имени 50–летия Октября — тоже была знаменитая танцплощадка. Она называлась в народе «КОРЧИ», или «НА КОРЧАХ». Потому что танцевать приходилось буквально между деревьев, на старых корнях.

В ДК Белсовпрофа (ДК Профсоюзов) на Октябрьской площади была самая комфортная танцевальная площадка: под крышей, в просторном зале с паркетом и под живой оркестр. Поэтому эту площадку называли «НА ПАРКЕТЕ».