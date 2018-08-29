На биржах Европы произошел одновременный рост главных индексов 29.08.2018, 15:09

Фондовый индексы выросли на новостях о создании «новой НАФТА».

Основные европейские фондовые индексы в среду преимущественно растут на фоне спекуляций о возможном присоединении Канады к новому торговому соглашению между США и Мексикой, свидетельствуют данные бирж, сообщает 1prime.ru.

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,38%, до 7587,47 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,05%, до 5487,34 пункта, немецкий DAX также увеличивался на 0,05%, до 12533,28 пункта.

"Биржи отрылись ростом после очередных позитивных торгов на Уолл-стрит и в Азии, где динамика основных индексов отразила ожидания того, что Канада присоединится к сделке между США и Мексикой, чтобы сформировать новый договор НАФТА", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика Accendo Markets Майка ван Дулкена (Mike van Dulken).

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.

Вместе с тем, несколько ухудшила настрой инвесторов сегодня слабая статистика из Германии. Как сообщила в среду исследовательская компания Gfk, индекс доверия потребителей к экономике страны за сентябрь снизился до 10,5 пункта с 10,6 пункта в августе, при этом эксперты ждали сохранения индикатора на уровне 10,6 пункта.