Bloomberg: Сербия и Косово готовы к окончанию своего конфликта 29.08.2018, 15:46

Становятся известными подробности о формате сделки.

Соглашение между Сербией и Косово об урегулировании их давнишнего спора по поводу общей границы становится чем-то больше, чем абстрактная идея. Лидеры этих стран провели первоначальные переговоры о так называемой коррекции границы, и этот процесс может облегчить им процедуру входа в Европейский Союз. Переговоры прошли достаточно хорошо для президента Сербии Александра Вучича и президента Косово Хашима Тачи, что позволило им в конце прошлой недели появиться на пресс-конференции в австрийском городе Альпбахе, пишет Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

Формат любой возможной сделки пока остается неясным, поскольку ни один из лидеров не говорит о том, что значит «коррекция границы». Многие считают, что стороны обсуждают вопрос об обмене косовской территории к северу от реки Ибар, где большинство населения составляют сербы, на сербскую территорию Прешево, где большинство составляют албанцы. Существует весомые основания для того, чтобы считать плохой идеей подобного рода непростой обмен землями. Однако есть один аргумент, который, возможно, перевесит все остальные, — как только все части бывшей Югославии, а также Албания, станут членами Евросоюза, конкретная демаркация границ между ними, в конечном итоге, потеряет свое значение.

Проведению этих переговоров способствовал австрийский канцлер Себастьян Курц, страна которого в настоящий момент на основе принципа ротации председательствует в Евросоюзе. Он очень хочет получить репутацию необходимого Европе строителя мостов и поэтому пытается воспользоваться ситуацией после заключения сделки между лидерами Греции и Македонии, позволившей урегулировать их спор по поводу названия Македонии.

Тем не менее, обмен землями между Сербией и Косово вызовет немалое количество проблем. Прежде всего, это будет шаг в сторону создания этнически более чистых государств как в Сербии, так и в Косово. После войн в Югославии, западные державы, вмешавшиеся в них для прекращения кровопролития, надеялись на то, что образовавшиеся в результате этого конфликта нации научатся с уважением относиться к своим меньшинствам. Проведение новых границ вдоль этнических линий послужит признанием того, что это надежды оказались тщетными, и в результате может увеличиться соблазн относительно выхода для меньшинств в других государствах, входивших ранее в состав Югославии. Особенно велика опасность такого рода в Боснии и Герцеговине, где регионы с преимущественно сербским и хорватским населением могут начать дрейфовать в сторону Сербии и Хорватии, а также в Македонии, где имеется значительное албанское этническое меньшинство.

Если подобный обмен подтолкнет албанских националистов в Македонии и Косово к тому, чтобы еще более активно добиваться создания «Большой Албании», а сербы и хорваты начнут отделяться от Боснии, то вновь возникнет опасность вооруженных конфликтов. Никто не хочет такого развития ситуации. Вот почему федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступает против любой связанной с изменением границ сделки, даже несмотря на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что администрация Трампа не будет возражать против такого результата.

Есть и другие причины, из-за которых подобный обмен может не сработать. Прежде всего, это будет весьма хаотичный процесс. Большинство косовских сербов проживают к югу от реки Ибар. Любой обмен землями поставит их в невыгодное положение в сравнении с сербами из северной части Косово, и их будут вынуждать уехать.

Есть еще и Россия, которая последовательно поддерживает Сербию по вопросу о Косово и отказывается признать бывшую провинцию в качестве государства и позволить ей вступить в ООН. Однако Москва дала понять, что будет приветствовать любую сделку между Сербией и Косово, заключенную ими самими. Обмен территориями, по крайней мере, на поверхности, был бы предпочтительным вариантом для Кремля, который получит определенную долю легитимности, добиваясь такого же решения для замороженных конфликтов, созданных им в Молдавии, Грузии и на Украине. Но это не тот результат, с которым охотно согласятся западные державы.

Аргументы в пользу подобной сделки столь же весомые. Бывшие республики Югославии показали, что они вполне способны договориться о границах. В марте нынешнего года Парламент Косово ратифицировал соглашение о демаркации границы с Черногорией, а именно такое условие выдвигал Евросоюз для того, чтобы граждане Косово могли свободно путешествовать. Косовские националисты выступили против этого соглашения, которое, по их мнению, ведет к потере территории, однако оно, тем не менее, было подписано, и ничего страшного не произошло.

Это соглашение может создать прецедент для более масштабной сделки между Сербией и Косово. Кроме того, подобная сделка может облегчить путь в Евросоюз для обеих стран — им нужно будет зарыть топор войны, прежде чем они туда вступят, — а национальная юрисдикция в отношении некоторых городов и деревень потеряет почти все свое значение в течение жизни одного поколения, поскольку границы между государствами-членами Евросоюза теряют свое значение.

Соглашение между лидерами Сербии и Косово о совместной работе для принятия в Евросоюз стало бы доказательством того, что европейский проект продолжает оказывать огромное воздействие в области мягкой силы. Роль канцлера Курца, которого многие критикуют за формирование правительства с участием крайне правых популистов, демонстрирует последовательность и решимость Евросоюза по вопросу о расширении, несмотря на наличие того, что может показаться центробежными силами. Если Вучич и Тачи смогут найти путь к соглашению, Евросоюз будет более чем компенсирован после унизительного Брексита — тогда будет сложно оспорить наличие у него способности залечивать даже относительно свежие раны. А если сделка не состоится, то Европа может и проявить терпение.