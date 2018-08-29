«Власти Беларуси должны полностью восстановить свободу лидеров профсоюза РЭП» 29.08.2018, 15:49

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Front Line Defenders призывает белорусские власти отменить приговоры Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

"Власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу", - говорится в срочном обращении (перевод — правозащитный центр «Весна») международной правозащитной организации Front Line Defenders, которая считает, что преследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека.

Front Line Defenders обращает внимание на то, что происхождение доказательств, использованных обвинением во время процесса, "вызывает серьезные сомнения относительно всего дела".

"Применение статьи 243 для дискредитации правозащитных организаций является тактикой, которая уже использовалась белорусскими властями для преследования председателя ПЦ "Весна" Алеся Беляцкого, который провел три года в тюрьме в период с 2011 по 2014 годы. По-прежнему не отменено законодательства, грубо ограничивающее деятельность организаций гражданского общества, что заставляет многие организации регистрироваться за рубежом",- подчеркивает Front Line Defenders.

Напомним, председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и руководитель городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. До вступления приговора в силу они должны находиться под подпиской о невыезде и в течение пяти лет не имеют права занимать руководящие должности. Такой приговор огласил 24 августа суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой. Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства.

Front Line Defenders - Международная правозащитная организация со штаб-квартирой в Ирландии, которая предоставляет срочную и эффективную помощь правозащитникам, находящимся в опасности, чтобы позволить им продолжать свою работу в качестве ключевых агентов социальных изменений в своих странах.