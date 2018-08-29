Роман Бессмертный: Российские войска заходят в территориальные воды Украины 29.08.2018, 15:59

Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

Ситуация в Черном и Азовском морях резко обострилась.

То, что сейчас делает Россия в Черном и Азовском морях, – продолжение аннексии Крыма и войны на Донбассе. Об этом в «Фейсбуке» написал известный украинский политик и дипломат, экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный:

«Российские войска сегодня находятся не в нейтральной полосе, а заходят в территориальные воды Украины.

Ситуация в Черном и Азовском морях резко обострилась. Российские военные не только задерживают украинские и иностранные суда для проверки, но и обвиняют Украину в пиратстве, а граждан Украины – в браконьерстве. Российские корабли все чаще приближаются к украинскому побережью.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер называет сложившуюся ситуацию крайне опасной. По словам Волкера, Россия считает, что «имеет право обладать территориальными водами и должна защищать Керченский мост», в то время как «другие страны мира определяют эту территорию как украинские береговые и международные воды». Но при этом Волкер не склонен полагать, что Россия готовится к агрессии.

К сожалению, в очередной раз Европа и мир демонстрируют свою слабость в противодействии захватнической политике России. Похоже, международные структуры вообще не понимают, что происходит на самом деле.

В любом случае одним из положительных моментов является то, что спецпредставитель Волкер продолжает инициировать диалог с Кремлем. Однако в очередной раз обращаю внимание на то, что Минские договоренности давно мертвы. Двусторонние документы с началом фактической фазы войны не работают – пришло время обратиться к международным документам, регламентирующим вопросы морского права, особенно в части безопасности на море. Еще в 2015 году Александр Задорожный представил монографию «Аннексия Крыма – международное преступление». Доктор юридических наук проанализировал 32 позиции, по которым россияне отстаивают право на Крым, но в рамках международного права они неправомочны. Эту книгу называют «инструкцией для арбитража». Советую ее почитать всем, кто интересуется международным правом.

И еще мы должны понять и уяснить: формально Минские договоренности не имеют вообще никакого отношения к ситуации в Азовском и Черном морях. Это еще одна территория войны. Мы слишком увлекаемся отдельными телевизионными шоу, а между тем сейчас именно они являются информационным прикрытием подготовки и реализации вытеснения Украины из Азовского и Черного морей.

Могу с уверенностью заявить, что Украина должна незамедлительно обратиться во Всемирную торговую организацию, Международную морскую организацию, Совет безопасности ООН, международные судебные инстанции. Ведь речь идет о совершении Россией действий, которые угрожают не только территориальной целостности Украины, но и международной торговле, препятствуя вхождению в порты иностранных судов.

Украинские дипломаты обязаны донести правдивую информацию о сложившейся ситуации в Азовском и Черном морях к Правительствам и через СМИ – к гражданам иностранных государств.

Кроме того, Украина должна обеспечить защиту не только своих территориальных вод, но и сухопутные территории, в том числе из-за близкого проведения ООС. Это задача для Генерального штаба, Министерства обороны и Вооруженных сил. Украина обязана сделать все, чтобы в Азовском море были эффективные военно-морские силы и силы береговой обороны. Формально, юридически уже сейчас существуют основания для введения на ограниченной территории режима военного положения. Политика «умиротворения» Кремля должна уйти в прошлое. Она только стимулирует экспансионистские настроения Кремля».