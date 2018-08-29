«В одиночку я его вырубил»: как 73-летний «Шварценеггер» связал вора 29.08.2018, 16:08

Фото: Игорь Матвеев / TUT.BY

Житель Витебска Юзеф Колосенок прославился на всю страну.

73-летний мужчина задержал вора, который залез к нему в дом, и держал его связанным, пока не приехала милиция. Пенсионеру и его жене Тамаре теперь звонит и звонит родня, которая узнала о ЧП из новостей, и выспрашивает подробности: что да как было, пишет tut.by.

Инцидент произошел 10 августа, около шести часов вечера. Как сообщает милиция региона, в частный дом Колосенков забрался 55-летний мужчина. В жилище он проник через окно, которое разбил. Зашел на кухню и начал доставать из холодильника продукты. В этот момент в дом вернулся хозяин — 73-летний Юзеф Колосенок.

«Одним ударом руки Юзеф Чеславович отправил незваного гостя в глубокий нокаут. Потом злоумышленник даже пытался написать на пенсионера жалобу, думая, что тот обезвредил его лопатой», — описывает события пресс-служба УВД.

Затем Колосенок связал злоумышленника и передал его милиции. В доме у Колосенков он взял тапки, масло, мясо, замороженную зелень, мороженое. В сумке также лежали отвертка и нож.

Мужчина не раз был судим за квартирные кражи. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК (Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Юзефа Колосенка ждет премия за «Гражданское мужество». Ее ежегодно вручает милиция региона тем, кто помогает в поимке преступников.

Жена Юзефа Чеславовича, Тамара Родионовна, не скрывает, что любит мужа и гордится им:

— И Шарковщина звонит, и Брест, и кто только нам сейчас не звонит! Все родственники и знакомые уже знают, что у нас тут такое произошло. Увидели Юзика на фотографиях в новостях — и теперь спрашивают: «А что это он у тебя так похудел?! Ты что, мужа не смотришь?». А я ж своего Юзика берегу и смотрю его, конечно. Просто он такой стресс пережил! Хотя сосед вот наш не считает, что муж худой. Он его вообще прозвал «Шварценеггером» — за то, что рука у него такая сильная, что сумел преступника обезвредить. Той жа (мужчина, обвиняемый в краже) малады — почти на 20 лет моложе моего Юзика.

А Юзефу Чеславовичу 73 года и не дашь. Он статен, прям и не многословен. Смотрит на нас с высоты своего роста (188 см) и искренне недоумевает: что такого особенного он сделал, из-за чего весь сыр-бор?

— Ай, я вам нічога новага не дабаўлю, — машет рукой.

В основном действительно рассказывает жена, он лишь изредка добавляет какие-то детали.

С момента происшествия прошло уже более двух недель, но Тамара Родионовна вспоминает обо всем с волнением:

— Я была на гародзе, а мой (муж) косил траву козам. Покос тут близенько: один из соседей разрешил нам скашивать его подворье. Этот мужик (обвиняемый) шел мимо, подошел к Юзику, попросил закурить. Они еще даже немножко поговорили — мужик начал рассказывать мужу, что знает людей на нашей улице. А потом пошел. Юзик накосил тачаночку травы, привез к дому. Видит: разбитое окно. Сильно удивился. Потом мне так рассказывал об этом: «Подумал: ну, Тамара сошла с ума. Не нашла ключ — и разбила окно». Открыл дверь ключом, зашел на кухню. А там этот (обвиняемый) сидит возле холодильника. Складывает в сумку продукты: мясо, масло, замороженную зелень, мороженое… Он, возможно, и больше чего прихватил бы — там у меня еще курица лежала, другие продукты. Но не успел: Юзик схватил его, ну и дал немножко по шее. Потом вытащил его на улицу. Мужик сопротивлялся, начал вырываться. Тогда Юзик еще ему добавил — ну так, что называется, чуточку погладил.

— Юзеф Чеславович, так вы что, выходит, в одиночку этого мужчину задержали?

— Нет. Связать мне помог сусед. В одиночку я яго толькі вырубіў: когда он сидел возле холодильника, я не даў яму опомниться. Потом вытащил за каршэнь яго на улицу. Руку одну заломал, посадил на лаўку. Той стаў вырываться. Я яшчэ дабавіў. А тут сусед як раз ідзе, 25-летний Егор. Я яму: «Падкінь-ка вяровачку». Сусед падкінуў. Мы и звязалі гэтага мужыка. Мінутнае дзела. Тут второй сусед подошел. Прошу: «Жэнька, звані участковому». Пазваніў, а той недаступны.

— Милиция приехала через 2 часа, — дополняет мужа Тамара Родионовна. — Так и сидел этот мужик на лавочке все это время. Нам объяснили: раз вы его поймали, то никуда он уже не денется. Но мы не в обиде на милицию: у нее же много дел, не только наше. Кстати, мужик заявил, что мы его тут били лопатой. Но милиция во всем разобралась.

Незваный гость, сидя на лавке в ожидании правоохранителей, пытался давить на женскую жалость:

— Все просил меня: «Отпусти!», — рассказывает Тамара Колосенок. — И обещал мне: «Я работаю на фирме, где окна ставят. Так я вам окно это разбитое поставлю». Ага, думаю, ты поставишь! Он, когда лез в окно, порезался. Всюду кровь: и в доме, на улице. Мне так страшно было! Хорошо, муж первый в дом вернулся, а не я.

Про мужчину, который забрался в их дом, Колосенки сначала ничего не знали. Но потом молва донесла, что он не раз судимый:

— Соседи рассказали, что он или осенью, или зимой освободился из тюрьмы. Сидел, вроде бы, все время за кражи. Где-то тут неподалеку от нас он обитал, жил на окраине, в заброшенном доме. А по хатам лазил, искал себе еду. И в нашем районе, рассказывают люди, еще до нашего дома «отметился». Семья женщины-инвалида открыла окна: — было жарко, и спала. Потом хозяйка проснулась, видит, на кухне свет горит. Пошла туда, а там он, тоже складывает продукты в сумку. Оттолкнул женщину и сбежал.

— Юзеф Чеславович, признайтесь честно: страшно вам было?

— Ай, не помню уже, — смеется пенсионер.

— Слушайте, вы в отличной физической форме. Как ее поддерживаете?

— Ну, паднімаў гіры ў моладасці, — не без гордости улыбается Чеславович.

— Юзик говорил мне, что когда вязал мужика, страха не было, а потом уже мандраж напал. Вообще за все его 73 года такая история — первая, — опять говорит за мужа жена. — Он у меня никогда ни с кем не дрался, никуда не лез. Спокойный он человек. А сильный — не от гирь. Не нужны ему были те гири. У нас в хозяйстве были две коровы, конь. Сколько нужно было ему косить! А еще он всю жизнь отработал на гусеничном тракторе, на комбайне. Пахал, сеял… И я даже с ним одно время помощником была.

— Хвалько! — смеется Юзеф Чеславовоич.

— Ну, а что, я же мечтала об этом. А до этого дояркой работала.

Юзеф и Тамара, которая на год младше мужа, прожили вместе 49 лет. В следующем году — золотая свадьба.

— Берегу я своего Юзика, хочу, чтобы он жил долго. А как мы прожили до золотой свадьбы? Всякое было. Но все хорошее — от Бога. Мы же венчанные. Хоть он католик, а я православная, но повенчались. И праздники все-все соблюдаем: и православные, и католические.

Пара вырастила троих детей. Сын работал в милиции, сейчас на пенсии. Одна дочь — швея, вторая медсестра. У Чеславовича и Родионовны — четверо внуков.

— Семья большая! Копали вот картошку, так 13 человек нас собралось! Дети и внуки наши очень хорошие, работящие, усё бягуць і бягуць к нам — памагаюць, — радуется за наследников Тамара Родионовна.

Шесть лет назад Колосенки переехали из Поставского района в Витебск («Ездить 250 км детям к нам, а нам — к ним, знаете, не наездишься»). Купили тут дом, отстроили его на свой лад.

— Прижились мы в Витебске, люди тут хорошие. Но только привели в порядок дом, как случилась беда. В октябре три года назад на кухне взорвался счетчик. Потолок обвалился, погорели стены, окна, двери, газовый котел, душевая кабина, стиральная машина, два холодильника. Кабана закололи за неделю до пожара. Так мясо все сгорело. В кухне только микроволновка одна и осталась. Короче, убытки были серьезные. Так вот соседи нам такую помощь оказали! Кто 5 тысяч рублей нес (до деноминации), кто 400, кто и миллион. Мы очень благодарны всем и сейчас, — плачет Тамара Родионовна.

Не успели супруги отойти от пожара, как новая напасть — в дом проник вор.

— Только стали забывать про этот пожар, и тут новый стресс! Я так переживала из-за этого проникновения в дом, что даже серебряная цепочка на шее вся почернела. А Юзик — молодец! И теперь, и тогда, во время пожара. Он же дом от огня спас. Так вышло, что и тогда меня дома не было. Правда, чуть горе не случилось. Поднял кастрюлю воды и хотел вылить на счетчик. Убило бы сразу. Но одумался вовремя. Рассказывал мне, что будто кто-то по рукам ему стукнул. Можа, Божанька, можа, ангел…

Юзеф Чеславович не считает себя никаким героем. Говорит, что на его месте свой дом защищал бы любой нормальный мужчина. И не важно, сколько ему лет. А Тамара Родионовна находит все новые и новые детали, которые говорят о том, что ее Юзик — бесстрашный и мужественный:

— Потом же оказалось, что в сумке у вора были отвертка и нож. Страшное дело! Слава Богу, что все обошлось хорошо. Теперь милиционеры сказали, что мужа ждут премия и грамота.