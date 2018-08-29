Чудеса изворотливости
- Константин Боровой, «Эхо Москвы»
- 29.08.2018, 16:17
Как всякий фокусник, он говорит о своей «искренности», но руки демонстрирует лишь изредка.
Меня в выступлении Путина по поводу «пенсионной реформы» восхитили его честные глаза.
И аргументация.
Виноваты 90-е годы, Отечественная война, сами граждане, которые не понимают…
И ни слова о главных претензиях:
— На непомерные расходы бюджета на оборону и безопасность, на силовиков, которые уходят на пенсию в 45 лет.
— На авантюры в Украине, Сирии и теперь уже и в ЦАР.
— На «помощь» госкорпорациям и «олигархам», деньги которых немедленно оказываются за границей.
— На помощь диктаторским режимам по всему миру.
— На политические ошибки и преступления самого Путина, которые привели к санкциям и изоляции страны, а теперь приближают ее деградацию и, возможно, голод.
Как всякий опытный фокусник, он говорит о своей абсолютной искренности, но свои руки демонстрирует лишь изредка.
Когда они не заняты пересчитыванием денег, направляемых в карманы подельников.
Очень хорошее выступление, не сомневаюсь, аплодисменты последуют.
Константин Боровой, «Эхо Москвы»