Чудеса изворотливости Константин Боровой, «Эхо Москвы»

29.08.2018, 16:17

Константин Боровой

Как всякий фокусник, он говорит о своей «искренности», но руки демонстрирует лишь изредка.

Меня в выступлении Путина по поводу «пенсионной реформы» восхитили его честные глаза.

И аргументация.

Виноваты 90-е годы, Отечественная война, сами граждане, которые не понимают…

И ни слова о главных претензиях:

— На непомерные расходы бюджета на оборону и безопасность, на силовиков, которые уходят на пенсию в 45 лет.

— На авантюры в Украине, Сирии и теперь уже и в ЦАР.

— На «помощь» госкорпорациям и «олигархам», деньги которых немедленно оказываются за границей.

— На помощь диктаторским режимам по всему миру.

— На политические ошибки и преступления самого Путина, которые привели к санкциям и изоляции страны, а теперь приближают ее деградацию и, возможно, голод.

Как всякий опытный фокусник, он говорит о своей абсолютной искренности, но свои руки демонстрирует лишь изредка.

Когда они не заняты пересчитыванием денег, направляемых в карманы подельников.

Очень хорошее выступление, не сомневаюсь, аплодисменты последуют.

Константин Боровой, «Эхо Москвы»