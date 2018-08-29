Минчане простояли в очереди больше суток, чтобы купить детям абонемент в бассейн 2 29.08.2018, 16:26

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Фото: Анна Иванова / onliner.by

Что за нужда породила такой ажиотаж?

Сегодня в 8:00 за каких-нибудь полчаса было продано около 130 абонементов в бассейн «Дружба» на Каролинской, 1, пишет onliner.by. Но самое интересное началось примерно за сутки до этого: у дверей бассейна сформировалась очередь, велись списки, регулярные переклички — все как в истории с дешевыми квартирами от УКСа, только главный приз гораздо скромнее — возможность водить ребенка в бассейн к государственному тренеру. Накануне вечером журналисты поговорили с людьми, которым предстояло заступить на ночное дежурство, и узнал, что за нужда породила такой ажиотаж.

— Можно я не буду рассказывать? — улыбается молодая мама. — А то я буду ругаться матом. Это похоже на возвращение в 1984 год, когда наши бабушки за сахаром, за мукой стояли. У нас 4-летняя дочка. Частный тренер, который осуществляет набор в этот же бассейн, берет детей ростом от 108 см. А наша два сантиметра не дотягивает. При этом государственный тренер, который работает в этом же бассейне, готов взять ее в группу без вопросов. Есть и другие бассейны в районе, но там только дневные занятия. Многие стоят потому, что абонемент к государственному тренеру стоит в 2,5 раза дешевле, чем к частному. У частника занятие стоит 10 рублей, а у государственного — 6 рублей. Плюс льготы для многодетных, еще какие-то льготы, вот вам и ажиотаж.

— В прошлом году очередь была за сутки, в этом году — почти за двое суток. Люди здесь стоят с 5 утра. Каждые два часа перекличка по списку, в списке 130 человек, и это еще ночь не наступила, — рассказала другая женщина из очереди. — Администрация в первую очередь продает абонементы частным тренерам. Они арендуют бассейн на самое популярное время, а стоимость одного занятия у них в 2—3 раза выше, чем у государственного. Микрорайон социальный, очень много многодетных семей. В прошлом году было то же самое: мы отстояли целые сутки, чтобы купить абонемент для ребенка. И сегодня стоим: я, муж, наши родители. До смешного доходит, переклички каждые два часа. Просто маразм, что в 21-м веке ребенку без этого в бассейн не попасть.

— В прошлом году было всего 4 группы, представляете? — добавляет одна из родительниц. — В бассейн к государственному тренеру смогли попасть 40 детей со всего микрорайона! Точно такой же ужас творился: я так же стояла, в 16:00 начали продавать абонементы, в 16:07 абонементы закончились. В этом году администрация бассейна пошла навстречу людям, количество групп увеличилось. Но и спрос возрос. Соседний бассейн «Нептун» временно закрылся на ремонт.

Утром журналистам удалось дозвониться до администрации бассейна «Дружба». Оказалось, что там учли прошлогодний опыт продажи абонементов и приняли во внимание ажиотажный спрос, поэтому частным тренерам достались самые неходовые часы — утренние. Вместо 40 абонементов к государственному тренеру в продажу поступило около 130, но и за ними выстроилась очередь с ночными бдениями и перекличками.

— Думаете, только в наш бассейн такие очереди? Они во всех бассейнах города Минска, — прокомментировала Александра Дудич, заместитель директора бассейна «Дружба». — В этом году дети смогут заниматься с государственным тренером весь вечер — с 16:45 до 21:00. На это время мы объявили набор в 12 групп: две группы возрастом от 4 до 5 лет, четыре группы возрастом от 5 до 6 лет и шесть групп для детей 7—8 лет. А частным тренерам предоставили самое невостребованное время — утренние часы.