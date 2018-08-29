Российский рубль свалился к минимуму за неделю на фоне продаж иностранцев 2 29.08.2018, 16:36

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Российская валюта падает уже которые торги подряд.

Рубль снижается на Московской бирже третий день подряд на фоне продаж иностранных инвесторов, нарастающей напряженности в Сирии и угрозы санкций США, пишет finanz.ru.

На торгах в среду курс доллара поднимался до отметки 68,5 рубля - рекордной с 23 августа - и не дотянул лишь 52 копеек до нового максимума за 2,5 года, прежде чем отступить до 68,03 рубля на 15.00 мск. Евро в моменте дорожал на 31 копейку и остановился в 11 копейках от пиков прошлого четверга (79,7725 рубля).

Экспортеры, продававшие валюту под налоговый период, ушли с рынка и оставили рубль один на один с растущими рисками: США обвинили Россию в подготовке новой химической атаки в Сирии, к берегам которой Кремль перебросил рекордную группировку из 19 кораблей и двух подводных лодок. Объемы торгов резко упали: если в среднем в июле ежедневно с расчетами "завтра" на МосБирже продавалось 3-4 млрд долларов, а в августе оборот достигал 6 млрд долларов в день, то в понедельник и вторник упал до 2,4-2,5 млрд долларов. В связи с завершением налогового периода предложение валюты со стороны экспортеров снизится, предупреждает аналитик Nordea Татьяна Евдокимова.

Тем временем "иностранные участники продолжают продавать рубли, учитывая перспективы введения санкций и усиление рискофобии", отмечают в обзоре аналитики Сбербанк CIB. Каких-либо драйверов для роста у рубля нет: уже сегодня евро может разменять отметку 80 рублей, говорит аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. доллар же укрепляется на рынке forex к валютам развивающихся стран: падают индийская рупия, оффшорный юань, а возглавляет гонку вниз турецкая лира, теряющая более 3%. "Геополитические риски останутся основным драйвером осенью 2018 года", - предупреждает старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Закон о санкциях, запрещающий вложения в российский госдолг и операции с госбанками страны, - это "бомба заложенная под рублем", добавляет он: "Вопрос лишь в том, когда подожгут фитиль". По прогнозу Миклашевского, курс доллара поднимется до 72 рублей в течение трех месяцев, а в следующем году превысит отметку 75 рублей.