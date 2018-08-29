Анна Дмитриева: Соболенко только наполовину раскрыла свой потенциал 29.08.2018, 16:45

Арина Соболенко

Фото: wtatennis.com

Знаменитая советская теннисистка считает, что белоруска может стать очень классным игроком.

Знаменитая советская теннисистка Анна Дмитриева, а сейчас телекомментатор в интервью kp.by оценила прогресс первой ракетки Беларуси Арины Соболенко.

– Я очень рада, что Арина прибавила. Во-первых, у нее появилось терпение, во-вторых, она стала соизмерять свои возможности с желаниями. Раньше этого не было. Даже когда Соболенко дошла до полуфинала в Цинциннати и играла с первой ракеткой мира Халеп, она абсолютно не понимала, что надо делать. Она все делала очень хорошо и удивлялась, что ответ летел ничуть не хуже. Как мне кажется, этот матч ее многому научил. Она начинает входить в те рамки, когда ее игра не просто производит впечатление, а нацелена на результат. Вот это очень ценный шаг. Я сейчас не говорю, что Арина гарантированно далеко пройдет на US Open. В ее игре еще может быть много срывов, но она уже движется туда, куда необходимо. Вполне возможно, что Соболенко продолжит победную серию на US Open. Она сейчас в идеальной форме.

- За 19 дней она сыграла как никто очень много – 13 матчей. Сил в Нью-Йорке хватит?

– Арине 20 лет, и ее темперамент перехлестывает все возможности других теннисисток. Я думаю, что напряженный график последних недель ей вреда не принесет, потому что победы ее вдохновили. Но опять-таки не надо рассчитывать, что она гарантированно будет идти вперед. Она движется в правильном направлении, все придет, только нельзя спешить. Сил должно хватить. Она на последнем турнире выигрывала легко. И финал. Немножко задрожала во втором сете, но очень незаметно для посторонних. А так у нее было все хорошо.

- Какие сильные стороны в игре Соболенко вы бы отметили?

– Да все у нее есть. Прекрасная подача. И физически великолепно готова, и энергией переполнена. С одной стороны, вот эта энергия иногда ей может мешать, а с другой – она поддерживает ее в важные моменты игры. У Арины все удары высокого наполнения. Она может забить из любого положения. Причем она придумывает и направления очень интересные, не просто примитивно бьет. У нее хорошая вариативность. И с лету может играть хорошо. Соболенко только наполовину свой потенциал раскрыла. Она может стать очень классным игроком, – сказала Дмитриева.