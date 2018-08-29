Миллиардер Гуцериев продал Славнефтехим неизвестному покупателю 5 29.08.2018, 16:56

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Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Славнефтехим являлся дочкой Русснефти.

Сумма сделки составила 1,8 млн долл США, или 113 млн руб по курсу на дату сделки. Об этом Русснефть сообщила 28 августа 2018 г.

Покупатель не раскрывается, пишет neftegaz.ru.

Славнефтехим являлся дочкой Русснефти (47% акций принадлежит Михаилу Гуцериеву и членам его семьи) и представлял ее интересы в Беларуси в рамках соглашения между концерном Белнефтехим и РуссНефть.

Основными видами деятельности предприятия являются переработка нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), обеспечение потребителей Беларусинефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса Беларуси и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего зарубежья, Восточной Европы и Балтии.