Литовцы задержали контрабанду белорусских сигарет на 2 миллиона евро 3 29.08.2018, 17:01

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Белорусский водитель арестован.

24 августа 2018 на дороге из Литвы в Польшу (Каунас — Сувалки) мобильная бригада сотрудников литовской таможни остановили для проверки обычную с виду фуру на белорусских номерах, пишет hrodna.life.

По документам машина двигалась в Германию, а вот вместо заявленных деревянных поддонов перевозила огромную контрабанду сигарет производства Беларуси.

Машина везла на Запад сигареты «Фестиваль», «NZ», «Минск» с белорусскими акцизными марками в количестве 11 млн. 650 тыс. штук. Лишь только в Литве товар был оценен на сумму более 1 млн.800 тыс. евро, в Германии эта цифра увеличилась бы еще больше.

Березовский был арестован предварительно на 1 месяц, хотя конечно понятно, что организаторы «бизнеса» такого масштаба за руль сами не садятся и, вообще, полистав историю контрабанды белорусских сигарет можно увидеть, что такие «бизнесмены» не садятся.