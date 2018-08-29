Российские власти стремительно отступают в 1990-е 2 Иван Преображенский

29.08.2018, 17:08

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Иван Преображенский

Компенсацией станут неденежные льготы.

Владимир Путин выступил с получасовым обращением к гражданам России и рассказал, как в итоге будет выглядеть пенсионная реформа. В отставку из-за нее никого не отправляют, правительство работает дальше. Президент РФ наконец перестал притворяться, что повышение пенсионного возраста было не его идеей.

Человек предпенсионного возраста

Путин долго объяснял, зачем потребовалось повышать пенсионный возраст. Власти явно испугались реакции общества на принятое решение. За два месяца массированная пропаганда так и не смогла переубедить россиян. На пять лет отложить выход на пенсию - это для России оказалось пострашнее войны в Сирии.

Ничего радикального и почти ничего неожиданного Владимир Путин в своем телеобращении не сказал. Еще в первый день объявления о пенсионной реформе я предположил, что поднять пенсионный возраст для женщин на восемь, а не на пять лет правительство специально предлагает, чтобы президент мог изобразить благодетеля. Женщины предпенсионного возраста и пенсионерки - главные избиратели в России. Путин не мог их обидеть. И вот они будут выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63.

Самым возмущенным гражданам, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, разрешат сделать это на полгода раньше. Льготы будут также сохранены "для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий", сказал Путин, скромно назвав "другими категориями" несколько миллионов силовиков, которых в стране больше, чем всех остальных льготников вместе взятых.

В стране появится теперь и новая категория - "человек предпенсионного возраста". Им на три года снизят стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Разрешат не платить налог на собственность. Работодателей жестко ограничат в праве их увольнять, а также повысят "недопенсионерам" пособие по безработице. Собственно, это единственная мера, которая потребует от властей дополнительных расходов.

При Путине будет как при Ельцине

Российские власти стремительно отступают в 1990-е. Раньше все конфликты с обществом они заливали деньгами. Дополнительные социальные выплаты хорошо тушили все социальные пожары. Теперь же денег нет, но Кремль держится.

В ход идут трюки, придуманные в первые годы правления Бориса Ельцина, когда надо было проводить непопулярные реформы, а затыкать бюджетные дыры было нечем. Нефть стоила всего несколько долларов за баррель, экономика страны еще не оправилась от "социалистического планирования", практически угробившего СССР к 1991 году, а "гайдарономика" еще не дала плодов, на которых выезжал в первые годы своего правления Владимир Путин.

По сути, ни одной денежной компенсации для будущих пенсионеров президент не предложил. Сплошные "натуральные льготы", от которых его же правительство активно уходило в первое десятилетие его правления, чуть не спровоцировав социальных взрыв так называемой монетизацией льгот. Теперь мы стремительно возвращаемся назад, в те годы, когда денег не было, но власти честно об этом говорили, не призывая затягивать пояса, чтобы защитить страну от внешних врагов.

Пенсии как угроза безопасности государства

Сегодня же даже пенсионная реформа становится средством борьбы с внешним миром. Что говорит Путин? "...Поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны". Вот, оказывается, что пытаются сделать противники реформы! Это, между прочим, предупреждение, хотя мало кто его заметил. Ничего, правоохранительные органы потом объяснят разным там протестующим, которые подрывают нашу стабильность.

Все возможные уступки гражданам власти уже сделали. После выступления Путина - все, точка, дискуссия завершена. Второе и третье чтения в Госдуме, Совет Федерации и подпись президента. И с 1 января 2019 года живите по-новому и радуйтесь. А кто и тут останется недовольным - тот враг.

Школьники в роли врагов уже были, теперь вот пенсионеры и люди предпенсионного возраста на очереди. Осталось дождаться, когда у нас в стране "стабильность" начнут подрывать недовольные режимом дня детсадовцы. Такими темпами, кажется, до этого уже недолго.

Иван Преображенский, "Немецкая волна"