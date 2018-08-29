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Румас анонсировал увольнения бюджетников

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  • 29.08.2018, 17:18
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Сергей Румас
Фото: ctv.by

Именно так новое правительство собирается поднимать зарплаты и пенсии.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил министерству финансов проанализировать состояние бюджетной сферы и не исключил оптимизации численности "бюджетников", сообщает "Интерфакс".

"Бюджетная сфера. Я дал поручение министерству финансов проанализировать, что происходит в этой сфере. Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности", - заявил С.Румас на заседании Совета министров во вторник.

Возможное сокращение численности занятых в бюджетной сфере премьер анонсировал в контексте задачи по росту зарплаты бюджетников и увеличения пенсий.


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