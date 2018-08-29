Румас анонсировал увольнения бюджетников

Румас анонсировал увольнения бюджетников9
- 29.08.2018, 17:18
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Именно так новое правительство собирается поднимать зарплаты и пенсии.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил министерству финансов проанализировать состояние бюджетной сферы и не исключил оптимизации численности "бюджетников", сообщает "Интерфакс".
"Бюджетная сфера. Я дал поручение министерству финансов проанализировать, что происходит в этой сфере. Не исключаю, что вместе будем заниматься оптимизацией численности", - заявил С.Румас на заседании Совета министров во вторник.
Возможное сокращение численности занятых в бюджетной сфере премьер анонсировал в контексте задачи по росту зарплаты бюджетников и увеличения пенсий.