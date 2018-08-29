В Грузии официально началась кампания по выборам президента 29.08.2018, 17:37

Правящая партия «Грузинская мечта» воздержалась от выдвижения собственного кандидата.

29 августа в Грузии официально началась кампания по выборам президента. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, пока зарегистрированы 16 кандидатов в президенты, однако желающие могут подавать заявки до 8 сентября, сообщает «Голос Америки».

Выборы президента Грузии назначены на 28 октября. Примечательно, что президента страны путем всеобщего голосования будут избирать в последний раз. Согласно новой Конституции, следующего президента уже будет избирать не на прямых всенародных выборах, а посредством специальной коллегии, состоящей из 150 депутатов парламента, а также 150 представителей регионов и муниципальных властей.

Что касается полномочий, то. согласно новой редакции Конституции, президент останется главой государства и главнокомандующим, но его власть будет значительно ограничена в плане принятия решений, за исключением ситуации, если в стране объявлено военное положение.

Беспартийный или оппозиционный кандидат?

Нынешний президент страны Георгий Маргвелашвили уже заявил, что не включится в президентскую гонку. На данном этапе известны почти все претенденты на пост президента Грузии от основных политических партий, за исключением правящей «Грузинской мечты».

В частности, в партии долгое время не могли определиться насчет того, выдвинет или нет «Грузинская мечта» собственного кандидата в президенты. Затем председатель партии, экс-премьер Бидзина Иванишвили в интервью СМИ заявил, что скорее всего, правящая сила поддержит или независимого кандидата, или же, в случае если «достойный» кандидат не появится, «Грузинская мечта» воздержится от поддержки участников президентской гонки. Как объяснил Иванишвили, так будет лучше «для быстрого, демократического развития страны», исходя из того, что многопартийность является характерной чертой европейских демократических стран.

В то же время, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе 27 августа заявил, что правящая сила не представит собственного кандидата для участия в президентских выборах, но тем не менее, «обязательно поддержит одного из кандидатов».

«Наша позиция важна, мы несем ответственность перед избирателями в связи с этими президентскими выборами также», – заявил спикер, при этом исключив победу кандидата от оппозиции.

«Поддержанный нами кандидат обязательно победит. У оппозиции реально нет шанса. Сегодня такая ситуация. Большой разницы по сравнению с предыдущими выборами не жду, исходя из этого, у оппозиционных партий нет шансов, чтобы в первом туре получить больше 15-20%», – полагает Кобахидзе.

Кого поддержит правящая сила?

Ранее оппозиция и медиа утверждали, что Бидзина Иванишвили на самом деле давно сделал свой выбор, и что его избранницей является бывшая глава грузинского МИДа (при президентстве Михаила Саакашвили) Саломе Зурабишвили, родившаяся и выросшая во Франции дочь грузинских эмигрантов.

Зурабишвили баллотировалась в депутаты в 2016-ом году как независимый кандидат в одном из центральных районов Тбилиси. При этом тогда правящая сила не представила в этом районе своего кандидата чтобы не конкурировать с Зурабишвили.

Вскоре после этого Зурабишвили сделала заявление, которое повлекло шквал критики в её адрес. В частности, будучи ярым оппонентом экс-президента Михаила Саакашвили, говоря о десятой годовщине российско-грузинской войны, она заявила, что в 2008 году войну начала Грузия, и что «это известно всем и это официальная версия», которая была подтверждена Евросоюзом.

«Поддаваться на провокацию и начать массовую бомбардировку своего населения на своей территории, как это называется – безрассудство, прихоть сумасшедшего президента, или какая-то странная и непонятная сделка с нашим вековым врагом», – заявила Зурабишвили 8 августа.

После обрушившейся на нее критики и обвинений и после того, как представители «Грузинской мечты», воздержавшись от оценок ее слов, все-таки подтвердили позицию партии насчет того, что войну начала Россия, Зурабишвили постаралась оправдаться.

«На вопрос, кто был агрессором в 2008 году, ответ однозначный — Россия. Россия еще до августа 2008 года незаконно захватила наши территории и тщательно готовилась к августовской войне, о чем были информированы в том числе Саакашвили и его окружение. Процессы в августе 2008 года развивались в соответствии со сценарием России, который был подготовлен задолго до августа. Неразумные и предательские действия Саакашвили и его окружения были обязательной предпосылкой осуществления сценария Путина. Вместо того, чтобы ответить на провокации России заботой о безопасности собственного населения и заострением внимания международных партнеров, он дал на военные провокации России военный ответ, что Россия использовала для начала войны против Грузии», – написала 9 августа Зурабишвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

После этого случая, Зурабишвили опять стала мишенью нападок, но уже за то, что, беседуя с журналистами, она посоветовала им «иногда шевелить мозгами».

Большинство представителей «Грузинской мечты» отказываются комментировать вопросы медиа насчет возможной поддержки Зурабишвили, хотя некоторые депутаты от правящей силы подтвердили журналистам, что поддержат её кандидатуру.

Примечательно, что согласно последним опросам, несмотря на значительный спад в поддержке, по сравнению с другими политическими партиями, правящая «Грузинская мечта» все же пользуется среди населения Грузии наибольшей популярностью.

Сама Зурабишвили говорит, что надеется на поддержку «Грузинской мечты».

«Это та сила, с которой у меня много общих ценностей. Раньше я боролась вместе с ними и сейчас борюсь... Я с удовольствием приму их поддержку, если это произойдет», – заявила 27 августа Саломе Зурабишвили.

Примечательно, что «Грузинская мечта» заявила, что объявит свое решение насчет того, кого поддержит, после того как будут названы все кандидаты в президенты – т.е. после 8 сентября.