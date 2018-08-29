Букмекеры оценили шансы БАТЭ выйти в групповой этап Лиги чемпионов 29.08.2018, 18:08

1,185

Букмекеры назвали фаворита ответного матча раунда плей-офф квалификации ЛЧ ПСВ - БАТЭ.

Букмекеры назвали фаворита ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) — БАТЭ (Беларусь). Начало встречи 29 августа 2018 года запланировано на 22:00 по белорусскому времени. Первая игра закончилась победой ПСВ 3:2.

Букмекеры предлагают поставить на победу БАТЭ за 9.90. Шансы «ПСВ Эйндховен» на победу оценены коэффициентом 1.35. Поставить на ничью после 90 минут можно за 5.30, передает championat.com.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.48.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Победа «ПСВ Эйндховен» всухую оценивается в 2.00.

Победа «ПСВ Эйндховен» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.85. Проход «ПСВ Эйндховен» оценён в 1.02, проход БАТЭ — в 16.0.