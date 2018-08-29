Путин против Путина 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.08.2018, 18:20

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Он сам себя опроверг, обосновывая идею повышения пенсионного возраста.

Выступление Путина готовилось с большой помпой — он сам его анонсировал, а главные телеканалы запустили обратный отсчет перед телеобращением президента... Как будто он скажет что-то действительно судьбоносное...

И что же президент РФ сказал?

1. Взял на себя ответственность за пенсионную реформу. Наконец. Но иначе и быть не могло — не мог допустить, что такие важные для страны решения принимаются без президента...

2. Пообещал уступки. Минимальные. Для российского гражданского общества — это провал. Если бы люди были более активны в протестах — уступки были бы больше. Хотя если бы не было даже тех протестов, а главное, соцопросов, показывающих отношение людей к этой пенсионной реформе, — то и этих уступок не было бы...

3. Нагородил кучу вранья и тенденциозно подобранной статистики.

И все. Как говорится, размах на рубль, а удар на копейку...

Главная конструкция, которой Путин поделился с народом, не выдерживает ни малейшей критики. Она выглядит так:

- сейчас деньги есть,

- но через 15-20 лет нам грозит катастрофа,

- поэтому начинаем сейчас.

Как выглядит ситуация на самом деле — см.картинку.

1. Сейчас деньги есть. Это правда.

На 1 июля 2018 года у правительства было на счетах 9,3 трлн руб. Затраты на обещанное повышение пенсий - всего 3 трлн руб. на ближайшие 6 лет. Так что имеющихся денег правительству вполне хватит на 15-20 лет — на 3 следующих президентских срока.

Более того, при нынешних ценах на нефть мы до конца текущего года заработаем еще лет на 10 запланированного повышения пенсий (ежегодными шагами по 1 тыс.руб/мес).

2. Что нас ждет через 15-20 лет? Никакой катастрофы. Это - ложь.

Через 10 лет, в 2030 году мы выйдем на полку, рост демографической нагрузки прекратится, она даже сократится. И проблема возникнет еще через 15 лет — после 2045 года. До 2045 года у нас нет проблем. И демнагрузка в 2030-45 годах не будет какой-то чрезмерной — такая же была в России в 60-70-х годах прошлого века. Когда и родилось поколение людей, сейчас выходящих не пенсию.

3. Начинать надо именно сейчас. А вот это совсем нет.

Начинать надо будет именно тогда — в следующем поколении, в 40-х годах. Сейчас этого делать совершенно не надо. Ни по финансовым, ни по демографическим причинам.

Именно следующему поколению надо будет решать, что делать дальше и как готовится к пику демнагрузки, который придется на 2055-60 годы. Тогда будут уходить на пенсию нынешние 20-летние.

Не надо нам сегодня принимать это решение за них. Пусть они сами его принимают.

Путин сам себя опроверг.

Более того.

- Из 201 страны мира Россия в 2015 году вошла в топ-15 стран с наименьшей демографической нагрузкой. Наименьшей! Именно в 10-е годы для России широко распахнуто "окно демографических возможностей", самая благоприятная ситуация для экономического роста. Такой больше не будет никогда.

- И именно в 10-е годы наша экономика вообще встала, будто уперлась во что-то. Догадайтесь, во что...

Когда Путин перечислял какие у нас есть альтернативы повышению пенсионного возраста, он как раз и забыл про главную альтернативу — экономический рост.

Вот что он должен был обеспечить в 10-е и 20-е годы. Прибавка ВВП всего в 0,5% в год решает любые проблемы с финансированием дефицита пенсионного фонда. Но Путин не обеспечил даже такой прибавки за последнее десятилетие...

Рост реальной зарплаты на 4% в год дал бы увеличение страховых взносов а Пенсионный фонд на 4 трлн руб. в ближайшие 6 лет, что с лихвой перекрывает обещанный рост пенсий. Без всякого повышения пенсионного возраста. Расчеты — здесь.

И это была бы очень популярная реформа, в отличие от нынешней, крайне непопулярной...

Вот чем надо заниматься президенту и правительству — создавать условия для быстрого экономического роста, минимум 4% в год. А не "пенсионным грабежом" собственных граждан, делая при этом скорбную мину плачущего над своими жертвами крокодила...

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