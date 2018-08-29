США обжаловали в ВТО российские пошлины на американские товары 4 29.08.2018, 18:29

1,597

У России есть 60 дней, чтобы уладить спор.

США пожаловались во Всемирную торговую организацию на "специальные защитные меры" России, введенные в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

Об этом сообщает New York Times.

Претензии Вашингтона касаются пошлин, которые Москва ввела на импорт ряда американских товаров.

США заявляют, что Россия нарушила правила ВТО, поскольку ее дополнительные пошлины применяются только в отношении американского импорта, а не товаров других стран.

Кроме того, заявляет Вашингтон, ставки пошлин выше максимально разрешенных ВТО.

Пока США сделали запрос на консультации в ВТО. Теперь у России есть 60 дней, чтобы уладить спор, после этого Вашингтон может попросить ВТО о созыве панели.

Напомним, в марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности.