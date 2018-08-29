Новым ректором МИТСО стал экс-прокурор, обвинявший Статкевича и Северинца

Новым ректором МИТСО стал экс-прокурор, обвинявший Статкевича и Северинца11
- 29.08.2018, 18:42
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Новым ректором университета МИТСО стал Вадим Позняк.
Вадим Позняк ранее был проректором Академии управления по хозяйственной части.
Новому ректору 42 года, он работал в прокуратуре, имеет звание советника юстиции, передает euroradio.fm.
Вадима Позняка хорошо помнят Николай Статкевич, Андрей Климов и Павел Северинец: в 2005 году он представлял государственное обвинение на политических процессах. Например, для Андрея Климова он требовал три года колонии строгого режима. Политика обвиняли в организации оппозиционной акции протеста. Как вспоминает Климов, тогда ему, кажется, дали полтора года "химии".