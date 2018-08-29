Лех Валенса пояснил номинацию Олега Сенцова на Нобелевскую премию 29.08.2018, 18:50

Лех Валенса

По словам экс-президента Польши, Сенцов подает пример человека-борца, которых не хватает в современном мире.

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов подает пример человека-борца, которых не хватает в современном мире.

Об этом заявил экс-президент Польши Лех Валенса, обосновывая свое намерение номинировать Сенцова на Нобелевскую премию мира, передает "Радио Свобода".

"В современном материалистическом мире мало решительных людей-борцов. И такой пример нужен, чтобы поощрять других, чтобы мы улучшали этот мир", – сказал бывший польский лидер.

По его словам, Россия действует по принципу военной силы, что уже устарело в международной политике.

"Мы живем в эпоху интеллекта, а кое-кто до сих пор решает проблемы грубой силой. Эти российские методы проигрышные, но период их применения еще немного продлится. И они скорее уйдут в прошлое, если таких решительных людей, как Сенцов, будет больше", – добавил экс-глава государства.

Стоит отметить, что выдвигать номинации на получение Нобелевской премии мира может достаточно широкий круг лиц, в том числе члены национальных парламентов и правительств различных стран. Лех Валенса, как лауреат премии, также может выдвинуть своего кандидата.