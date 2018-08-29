Словакия: СМИ узнали, кто стоит за базой путинских «волков» 3 29.08.2018, 19:05

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«Ночные волки» создали ячейку возле Братиславы, где размещены старые танки и броневики.

Пророссийские представители правящей партии Словакии Smer-SD умышленно препятствуют ликвидации базы словацкого подразделения организации "Ночные волки" – российского националистического мотоклуба, известного своей верностью Кремлю.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на The Economist.

Словацкие "Ночные волки" создали ячейку возле Братиславы, где размещены старые танки и броневики. Пресс-секретарь МВД Словакии Петар Лазаров заявляет, что правительство следит за "Ночными волками" и "Словацкими добровольцами", но пока с ними ничего не может поделать, потому что они "не совершили ни одного преступления". Минобороны же попросило вернуть военную технику.

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков". Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей.

Гамбалек известный своими связями с Робертом Калиньяком, экс-министром внутренних дел, который весной подал в отставку на фоне убийства журналиста Яна Куцяка, но до сих пор имеет значительное влияние на политику.

Йозеф Гамбалек бывал в России, по сообщениям СМИ, лично знакомый с российскими байкерами.

Российские "Ночные волки" находятся под санкциями США, их обвиняют в оказании военной помощи пророссийским боевикам в Украине. В 2011 году президент России Владимир Путин даже проехался с байкерами на мотоцикле.