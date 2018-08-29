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Сергей Костицын избран капитаном минского «Динамо»

  • 29.08.2018, 19:10

Первый матч нового сезона в КХЛ минчане проведут 3 сентября на выезде против казанского «Ак Барса».

Минское «Динамо» определилось с капитаном. Нашивка осталась у Сергея Костицына, который носил ее во время летних спаррингов.

А ассистентов снова четверо: Александр Павлович и Александр Китаров будут исполнять эту роль во время домашних матчей, Андрей Костицын и Куинтон Хауден — во время гостевых.

Об этом информирует пресс-служба «зубров».


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