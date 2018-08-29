Рост экономики США оказался самым высоким с 2014 года 2 29.08.2018, 19:15

Рост экономики США во втором квартале 2018 года составил 4,2 процента в годовом выражении.

Этот показатель оказался на 0,1 процента больше изначальной оценки и стал самым высоким с 2014 года, передает «Голос Америки».

Опубликованный в среду доклад Министерства торговли – результат рутинного пересмотра данных, который проводится по мере появления более полной информации.

Росту экономики способствовало снижение объема импорта, в особенности бензина, а также ряд временных факторов, которые, как ожидается, со временем ослабнут.

Один из них – резкий рост экспорта соевых бобов, ускорившийся в связи с пошлинами, которые ввел Китай в ответ на пошлины, введенные администрацией Трампа на китайские товары.

Темпы роста во втором квартале оказались почти вдвое выше, чем в первом. Экономисты из бизнес-изданий прогнозируют, что среднегодовой показатель роста в этом году составит около 3 процентов.