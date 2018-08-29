Чиж продает минское «Динамо»? 3 29.08.2018, 19:43

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Юрий Чиж

Бизнесмен может покинуть минское «Динамо» в ближайшее время.

Как стало известно Tribuna.com, Юрий Чиж в ближайшее время может покинуть минское «Динамо» и передать его новому собственнику. Характер и условия сделки на данный момент держатся в тайне. Фамилия нового собственника также не разглашается.

Источники, близкие к клубу, сообщили, что данное решение может быть связано с поражением от «Зенита» со счетом 1:8.

Собственник может поменяться уже до конца года. По другим сведениям, передача клуба может пройти уже в сентябре.

Напомним, Чиж стал председателем правления в минском «Динамо» в 1999 году. Позднее экс-президент клуба Евгений Хвастович заявил о том, что с юридической точки зрения клуб Чижа не является правопреемником «Динамо».

При Чиже Динамо выиграло один раз выиграло чемпионат, 8 раз занимало второе место, 5 раз – третье. Чиж поменял 32 тренеров.

С 2016 года после ареста Юрия Чижа председателем правления клуба стал старший сын Сергей.

Ранее сообщалось о том, что на минское «Динамо» претендовал бывший компаньон Чижа по «Трайплу» Владимир Япринцев. По информации Tut.by, бизнесмен даже написал письмо на имя Лукашенко о своем видении развития «Динамо» с указанием источников финансирования.

Чижу принадлежит около 57 процентов акций минского «Динамо», примерно 26 процентами владеет Мингорисполком.