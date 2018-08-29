«Газпром» подтвердил арест своих активов в Нидерландах по иску «Нафтогазу України» 1 29.08.2018, 19:54

Российская компания признала арест своей доли в «Голубом потоке».

Окружной суд Амстердама 30 мая арестовал принадлежащие российскому холдингу "Газпром" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPS) по иску НАК "Нафтогаз України". Об этом 29 августа сообщил "Интерфакс" со ссылкой на отчет "Газпрома".

Также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".

В ПАО "Газпром" заявили, что оспаривают в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия "Нафтогазу" по приведению в исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Blue Stream Pipeline Company B.V. – совместное предприятие "Газпрома" и итальянской компании Eni по строительству и эксплуатации морского газопровода "Голубой поток", проложенного между РФ и Турцией по дну Черного моря.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".

По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня.