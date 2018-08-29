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Северная Ирландия 590 дней живет без правительства

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  • 29.08.2018, 20:07

Новое правительство не могут назначить уже более, чем полтора года, что является рекордом в мировой истории.

Северная Ирландия установила мировой рекорд, прожив 590 дней без правительства. Об этом в среду, 29 августа, сообщает ТСН.

Предыдущее правительство распалось в январе 2017 года из-за провального экологического проекта. Вскоре раскол расширился и на другие культурные и политические вопросы, а попытки восстановить работу правительства застопорились.

Ирландцев такой рекорд не радует, и они проводят масштабные акции протеста. Граждане призывают политиков наконец договориться и вернуться к работе.

Центральные власти объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии также соглашается, что нужно срочно найти решение сложившейся ситуации.


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