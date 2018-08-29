Виктория Азаренко вышла в 3-й круг US Open 3 29.08.2018, 20:35

Виктория Азаренко

Белоруска в двух сетах обыграла австралийку Дарью Гаврилову.

В матче второго круга «US Open» белоруска Виктория Азаренко в двух сетах обыграла австралийку Дарью Гаврилову.

Виктория Азаренко (79 ВTA, Беларусь, WC) - Дарья Гаврилова (32 ВTA, Австралия, 25) - 6:1, 6:2

Другая белоруска Вера Лапко не смогла пробиться в следующую стадию турнира. Лапко (№ 72 рейтинга WTA) в двух сетах проиграла 15-й ракетке мира Элизе Мертенс из Бельгии — 2:6, 0:6. Матч продолжался всего 60 минут.

Вера Лапко (72 ВTA, Беларусь) — Элис Мертенс (15 ВTA, Бельгия, 15) — 2:6, 0:6