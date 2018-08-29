Румыния хочет построить газовый интерконнектор с Украиной 29.08.2018, 20:45

Стоимость проекта оценивается в 125 миллионов евро.

Румынская сторона рассматривает возможность строительства еще одного интерконнектора, связывающего страну с Украиной.

Оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz заявил, что рассматривает возможность строительства еще одного интерконнектора, связывающего страну с Украиной. Это может рассматриваться как поиск альтернатив трубопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) для экспорта газа с месторождений Черного моря, передает в среду, 29 августа, Интерфакс-Украина.

Согласно отчету Transgaz за первое полугодие 2018 года, трубопровод будет проходить между Гереешть (Gheraesti) в северо-восточной Румынии и Серетом (Siret) на границе с Украиной.

План также предусматривает строительство трансграничной станции учета газа и расширение компрессорных станций Онешть (Onesti) и Гереешть. Стоимость проекта оценивается в 125 млн евро.

Transgaz указал, что проект все еще находится на ранней стадии и пропускная способность интерконнектора пока не определена. Компания планирует провести технико-экономическое исследование в 2018-2019 гг. и инженерные работы в 2019-2020 гг.

Предполагается, что контракты на закупку материалов и работ будут заключены в 2021 году, строительство пройдет между 2022 и 2024 годами, а запуск возможен в 2025 году.