Белорусам установят счетчики воды с дистанционным съемом показаний 19 29.08.2018, 20:55

3,322

Что дадут новые приборы?

Министерство жилищно-коммунального хозяйства заявило, что со следующего года в Беларуси начнется замена уже привычных нам индивидуальных счетчиков воды на новые приборы. Они будут дистанционно и без участия человека передавать показания поставщикам услуги. Сейчас такие счетчики уже тестируются в четырех столичных многоэтажках. Tut.by узнал, в чем преимущества новой системы подачи показаний перед старой и сколько можно будет сэкономить воды.

Счетчики со специальными радионакладками, которые позволяют снимать с них показания дистанционно, уже установлены в четырех домах Первомайского района Минска. Об этом еще в феврале писала газета «Республика». Правда, приборы показания пока никуда не передают, потому что единая система, в которую их можно было бы сбросить, еще не разработана. Сейчас показания снимает контролер. Но ему не надо заходить в каждую квартиру отдельно. Нужно только пройти мимо нужного дома и поймать GSM-сигнал с данными.

В МинЖКХ говорят, что установка счетчиков с возможностью дистанционного съема показаний будет выгодна и жильцам домов, и поставщикам услуг.

— Для потребителя это в первую очередь создание комфортных условий проживания — ему не нужно будет беспокоиться о снятии показаний, их правильной передаче в организацию, которая производит начисление платы. Показания со счетчиков в определенный срок будут сниматься без вмешательства потребителя в этот процесс. Но при этом человек сможет контролировать свои объемы потребления коммунальных услуг. Это будет возможно делать через личный кабинет либо какими-то другими путями, которые предложат поставщики услуг, — рассказывает Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан, СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь для поставщиков коммунальных услуг и расчетных организаций выгода в установке новых счетчиков также очевидна.

— Они фактически не будут зависеть от действий потребителя — своевременности и точности подачи показаний приборов учета. В определенный период времени эти показания будут сниматься автоматически и предоставляться для расчета начислений, — поясняет Геннадий Акстилович. — К примеру, такие приборы учета решат проблемы непредставления данных для расчета платы в случае, если человек, допустим, долгое время отсутствует по месту проживания.

В МинЖКХ подчеркивают, что дистанционное снятие показаний с приборов учета даст возможность обеспечивать точный подсчет всех потребленных коммунальных услуг как в отношении жилого дома, так и каждой конкретной квартиры.

— Также комплексный анализ показаний групповых и индивидуальных приборов учета позволит эксплуатирующей организации определять наличие недостатков и дефектов в работе инженерных систем жилого дома. Так, значительное расхождение суммарных показаний индивидуальных приборов учета и группового прибора, к примеру воды, будет сигналом для эксплуатирующей организации о возможных сбоях в системе водоснабжения и наличия утечек либо неисправного оборудования. Возможно, нужна замена каких-то элементов, — приводит пример Геннадий Акстилович.

В МинЖКХ уверены, что новые счетчики помогут экономить ресурсы, снизить потери воды. «Минскводоканал», который занимается пилотным проектом, решил не давать комментариев о том, как проходит эксперимент, до его завершения. Но в феврале директор «Минскводоканала» Олег Аврутин рассказывал, что потери воды в экспериментальных домах снизились до 5%. Хотя, когда эксперимент только начинался, разница между представленными цифрами и реальным расходом была около 15%. Если в Минске поставить такие счетчики во всех домах, то можно будет снизить внутридомовые потери воды на 70%.

В МинЖКХ уточнили, что в следующем году в жилых домах, где будет проводиться капитальный ремонт, планируется производить установку приборов учета воды с возможностью дистанционного съема показаний за счет средств капитального ремонта. Параллельно разрабатывается программа замены всего парка приборов учета в жилых домах на счетчики с дистанционным снятием показаний. Однако источники финансирования таких мероприятий пока не определены.

Замена ИПУ не единственный вопрос, который нужно решить, чтобы система дистанционного снятия и передачи показаний заработала.

— Необходимо также создать платформу, которая будет объединять все сервисы по съему показаний и обеспечивать их учет, расчет и начисление. Надо понимать, что речь идет о комплексной программе дистанционного снятия показаний с индивидуальных и групповых приборов учета всех коммунальных услуг — воды, тепла, газа, электроэнергии. Предполагается все это объединить в одну систему, — делится планами Геннадий Акстилович.

Сейчас межведомственной рабочей группой, которая создана при Минсвязи с участием различных госорганов, разработан план мероприятий (и определены конкретные сроки их реализации), который предусматривает как определение механизма замены приборов учета, так и разработки программного обеспечения.

— Продумывается все: начиная от создания самой платформы и заканчивая вопросами интеграции с системой АИС «Расчет ЖКУ» и возможности отслеживания своих показаний потребителем.