Опрос: Почти 90% поляков спокойны за свою работу 29.08.2018, 21:17

Также, согласно исследованию, шесть из десяти работников в Польше ожидают дальнейшего роста своей зарплаты.

Почти 90% поляков спокойны за свою работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Work Service, передает «Радио Польша».

«С экономической точки зрения, это очень важная информация», - подчеркивает директор аналитического отдела агентства Анджей Кубисяк.

«Стабильное трудоустройство напрямую влияет на потребление, что, в свою очередь, стимулирует экономику. Еще одна важная вещь – порядка 45% компаний планируют еще к концу этого года открыть новые вакансии. Это свидетельствует о том, что этим компании развиваются. В настоящее время мы являемся свидетелями самого сильного в истории чувства стабильности среди работников. Это позволяет нам говорить, что показатели рынка труда достигли своего пика», - отметил аналитик.

Также, согласно проведенному исследованию, 6 из 10 работников в Польше ожидают дальнейшего роста своей зарплаты.