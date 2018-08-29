Bloomberg: Повышение пенсионного возраста может заставить россиян выйти на улицы 2 29.08.2018, 21:26

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Повышением пенсионного возраста Путин навлек на себя сильную общественную критику и обрушил рейтинг доверия.

"Царь хороший, бояре плохие" - таким алгоритмом намерена воспользоваться российская власть, чтобы подправить рейтинг президента, рухнувший на фоне непопулярной пенсионной реформы. Депутаты и правительство не слишком церемонились с народом, повышая возраст выхода на пенсию. Властитель должен вмешаться, дабы ослабить уже назревающий бунт. Способны ли заявления Путина ослабить удар от пенсионной реформы? По мнению экспертов, власти "могут пойти на уступки только в определенных границах".

"Владимир Путин предположил, что он может смягчить план по повышению пенсионного возраста, который навлек на себя сильную общественную критику и обрушил рейтинг доверия российскому лидеру до самого низкого уровня более чем за четыре года", - пишет Bloomberg (перевод - inopressa.ru).

Чиновники отказались комментировать, от чего именно может отказаться Путин, но инсайдеры ожидают некоторого смягчения плана. Как напоминают авторы статьи Ольга Танас, Илья Архипов и Андрей Бирюков, план предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году.

По мнению аналитиков, среди возможных вариантов - удлинение переходных периодов для повышения пенсионного возраста или его небольшое снижение (по последним сообщениям, Путин предложил снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет. - Прим. ред.). Другим острым вопросом является то, повысится ли пенсионный возраст военных и сотрудников спецслужб, который сейчас ниже гражданского, говорится в статье.

"Предложения правительства направлены на решение объективных проблем, поэтому они могут пойти на уступки только в определенных границах, - отмечает Евсей Гурвич, глава Экономической экспертной группы, консультирующей правительство. - Они могут изменить или новый пенсионный возраст, или темп его повышения, но не все вместе".

В среду российский президент, возможно, внесет ясность в предстоящую пенсионную реформу - очевидно, переведя стрелки на правительство и парламент, сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Как пишет московский корреспондент Юлиан Ханс, "до рекордных показателей после 2013 года выросло число тех, кто сетует на то, что Путину чужды интересы собственного народа".

"Недовольство достигло своего апогея в связи с запланированной пенсионной реформой, с которой несогласно более 80% жителей страны". Премьер Медведев объявил о планах повышения пенсионного возраста в день открытия ЧМ по футболу.

"Путин долгое время никак не комментировал предстоящие реформы - как будто этот вопрос лежит целиком и полностью в компетенции правительства", - говорится в статье. Однако в эту среду президент может внести некую ясность.

"Кремль тщательно следит за тем, чтобы не потерять доверие лояльного большинства. В июне словосочетание "пенсионная реформа" неожиданно исчезло из сообщений контролируемых государством СМИ; как стало известно либеральному телеканалу "Дождь", это было сделано по указанию президентской администрации", - передает журналист.

"Царь хороший, бояре плохие" - таким алгоритмом намерена воспользоваться власть, чтобы подправить рейтинг президента, падающий на фоне непопулярной пенсионной реформы. "Депутаты и правительство не слишком церемонились, отодвигая на 8 лет возраст выхода на пенсию для женщин и на 5 лет для мужчин. В ближайшее время властитель должен вмешаться, дабы ослабить уже назревающий бунт, - до того, как россияне вернутся со своих дач", - пишет Пьер Хаффнер в своем блоге на страницах французского издания Mediapart.

Ощущая приход осени и возвращение горожан с летнего отдыха, Кремль принял превентивные меры. Оппозиционеры Сергей Удальцов и Алексей Навальный арестованы и посажены в тюрьму на 30 суток. В день выборов мэра Москвы 9 сентября они будут находиться за решеткой, отмечает автор статьи. Этот же день, по призыву Навального, должен был стать днем митинга против пенсионной реформы.

"У Путина есть причина для беспокойства. Пенсионная реформа изменила настроение населения. (...) Рейтинг Путина резко упал до уровня декабря 2011 года. Тогда оппозиция собрала огромные митинги против власти. Россияне могут вновь преодолеть страх перед арестами и снова выйти на улицы", - считает Хаффнер.

Но протестные движения достигли своего апогея не в 2011 году, по призыву либеральной оппозиции в Москве, а в 2005 году в провинции - на фоне монетизации льгот для пенсионеров. Движение проходило под руководством КПРФ, напоминает автор.

"Однако коммунистическая партия - это системная партия. Она может проявить определенную осторожность и уступить тем полумерам, которые предложит Путин, то есть остаться в рамках "официальной" оппозиции. Такая логика уже наблюдалась не раз, в частности, в прошлом году в ходе митингов против проекта реновации в Москве", - пишет Хаффнер.

Навальный и его команда могут рассматриваться в качестве второй политической силы. У нее прочные позиции в крупных городах и среди молодежи, для которой пенсионная реформа не является столь жгучей проблемой, подчеркивает журналист.

"Власть может утратить прерогативу своей законности в глазах избирателей. Это уже коснулось неизменного премьер-министра Медведева и его правительства. Сильно упала популярность президента. Система держится лишь на власти одного человека, ставшего пожизненным президентом. Для активизации своей популярности Путин приберегает сокровенное средство - это война", - полагает автор.

"Политические наблюдатели ожидали нового конфликта в августе, особенно после ЧМ по футболу. Кремль же на данный момент довольствовался лишь грандиозными военными учениями. Опросы общественного мнения показывают, что россияне все менее склонны верить в наличие внешнего врага. Запад в их глазах больше не является противником. Идея о том, что ими плохо управляют, становится все более востребованной у народа", - комментирует Хаффнер.

Способны ли предстоящие заявления Путина ослабить удар от пенсионной реформы, проводимой его правительством? Позволят ли они ему стать противовесом и выступить в роли хорошего царя против плохих бояр? - задумывается блогер.