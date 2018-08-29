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Марадона может покинуть брестское «Динамо»

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  • 29.08.2018, 21:35
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Диего Марадона

В последнее время аргентинец не появлялся в Беларуси.

Аргентинец Диего Марадона может покинуть пост председателя правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Pablolayus.

В мае 57-летний Марадона подписал трехлетний контракт с командой из Бреста. Бывший футболист занимается вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействием со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". В последнее время аргентинец не появлялся в Беларуси. Аргентинец может переехать в Венесуэлу и получит работу в стране, с диктатором Николасом Мадуро Марадона имеет дружеские отношения.


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