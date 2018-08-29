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Анджей Дуда предложит Дональду Трампу отменить визы для поляков

  • 29.08.2018, 22:08
Фото: charter97.org

Президент Польши встретится с американским лидером 18 сентября.

18 сентября президент Польши Анджей Дуда посетит с официальным визитом Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне он встретится с президентом США Дональдом Трампом, передает «Польскае радыё».

Приоритетами официального визита Анджея Дуды в США станут безопасность, а также экономическое сотрудничество.

Одним из вопросов, который обещает поднять Анджей Дуда на встрече с Дональдом Трампом, - это отмена виз для поляков.

«Господин президент подчеркивает в течение длительного времени, что вопрос виз для поляков более актуален для Америки, чем для Польши. Ведь Америка теряет на том, что поляки не могут свободно приезжать туда со своими светлыми идеями, капиталом, со своими способностями», - рассказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.


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