Денежный поток «Газпрома» пересох до нуля 2 29.08.2018, 22:17

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Бюджет «Газпрома» трещит по швам, несмотря на скачок цен на газ в Европе и резкий рост поставок на все ключевые рынки.

По итогам первого полугодия денежный поток "национального достояния" остался отрицательным: поступления на счета не покрыли все расходы, а чистый долг взлетел до нового исторического рекорда в 2,433 триллиона рублей, передает finanz.ru.

Хотя доходы от продажи газа в ЕС подскочили в 1,4 раза (до 1,7 трлн рублей), а на внутреннем рынке за счет повышения тарифов удалось собрать на 9% больше (508 млрд рублей), три четверти суммарной выручки (3,971 трлн рублей) "съели" операционные расходы, которые взлетели на 14% и достигли 3,035 трлн рублей.

В результате операционная деятельность принесла "Газпрому" 947 млрд рублей денежного потока, сообщила компания в отчете по МСФО.

Из этой суммы 83%, или 791 млрд рублей "Газпром" потратил на капитальные стройки в виде трубопроводов в Китай, Европу и в обход Украины.

Еще 135 млрд рублей пришлось на отток по финансовым статьям: после решения Стокгольмского арбитража, присудившего "Нафтогазу" Украины 2,6 млрд долларов, "Газпром" оказался отрезан от международных рынков капитала.

Из-за угрозы ареста счетов он был вынужден заморозить программу внешних займов, не имея возможности ни рефинансировать старый долг, ни привлечь новый.

За полгода холдингу пришлось погасить почти 100 млрд рублей долгосрочных займов и 14 млрд рублей - краткосрочного долга.

Тем не менее, общая сумма задолженности "Газпрома" увеличилась - на 101 млрд рублей, до 3,366 триллиона рублей, или 54,3 млрд долларов по текущему курсу. Сказалось падение рубля, из-за которого валютный долг стал дороже, объясняет "Газпром".

Суммарно, по итогам полугодия "дыра" в бюджете холдинга составила 27 млрд рублей - на такую сумму расходы превысили поступления на счета.

Отметим, впрочем, что по сравнению с прошлым годом ее размер сжался в 4,5 раза (124 млрд рублей).