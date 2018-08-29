SEHA-лига: БГК с победы начал сезон 29.08.2018, 22:30

Брестчане обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины «Извиджач» со счетом 33:29.

В стартовом матче восьмого сезона СЕХА-лиги БГК им. Мешкова на выезде обыграл чемпиона Боснии и Герцеговины "Извиджач" со счетом 33:29, передает pressball.by.

ИЗВИДЖАЧ (Любушки, Босния и Герцеговина) – БГК им. МЕШКОВА (Брест) 29:33

БГК им. Мешкова: Корсак, Черепенько; Горох, Будейко (1), Ященко (7), Бочко (1), Омелянчук, Баранов (11), 25 Вергейчик, 32 Датчук, Мочалов (3), Дорофеев, Сельвесюк (5/2), Томашук, Куран (5), Силко.